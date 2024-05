Gelsenkirchen: Familien gehen aufeinander los! Massenschlägerei fordert vier Verletzte

Massenschlägerei zwischen zwei Familien! Plötzlich eskalierte es in Gelsenkirchen so richtig. Vier Personen wurden dabei verletzt.

Am Donnerstag (30. Mai) kam es in Gelsenkirchen-Ückendorf zu einer Massenschlägerei. Die Polizei wurde gegen 17.45 Uhr über eine „Schlägerei zwischen einer Vielzahl von Beteiligten“ auf der Ückendorfer Straße/Lazarettstraße informiert – und schickte sofort mehrere Einsatzkräfte zum Tatort.

Gelsenkirchen: Auch ein Messer soll im Spiel gewesen sein

Als die Polizei eintraf, war die Schlägerei bereits beendet. Jedoch stellten die Einsatzkräfte eine „größere, aufgebrachte Menschenansammlung“ auf der Straße fest, wie es in einer Pressemitteilung hieß. Bei der Auseinandersetzung wurde offenbar unter anderem auch ein Messer benutzt.

Ersten Ermittlungen zufolge handelt es sich um einen Streit zwischen zwei Familien. Bei der Schlägerei wurden vier Personen verletzt. Zwei Gelsenkirchener im Alter von 28 und 47 Jahren verletzten sich leicht und konnten nach ambulanter Behandlung in einem Krankenhaus wieder entlassen werden.

Polizei Gelsenkirchen nimmt zwei Personen fest

Ein 34-jähriger Gelsenkirchener erlitt eine Stichwunde am Rücken, wurde schwerverletzt in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert. Es besteht jedoch keine Lebensgefahr.

Die Polizei nahm am Abend einen 22-jährigen Gelsenkirchener, der ebenfalls durch eine Schnittverletzung an der Schulter leicht verletzt wurde, sowie einen 28-jährigen Tatverdächtigen vorläufig fest. Die Polizei hat eine Mordkommission unter der Führung der Staatsanwaltschaft Essen eingerichtet. Die Ermittlungen dauern an.

