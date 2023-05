Gelsenkirchen: Nächster Laden vor dem Aus – „Wieder ein Stück Gelsenkirchener Geschichte weg“

Der Leerstand in Gelsenkirchen nimmt langsam bedrohliche Züge an. Gerade erst wurde bekannt, dass die Modeketten Primark und Tally Weijl für immer ihre Türen schließen. Und auch die Zukunft der Foot-Locker-Filiale hängt in der Pott-Stadt am seidenen Faden (hier mehr).

Doch nun soll es auch einem Laden im Stadtteil Bismarck an den Kragen gegangen sein. Für Anwohner aus Gelsenkirchen ist diese Hiobsbotschaft nur schwer zu verkraften, verbinden einige mit ihm sogar Kindheitserinnerungen.

Gelsenkirchener verbinden mit Laden Kindheitserinnerungen

Die Rede ist von der Trinkhalle an der Ecke Bickernstraße/Bismarckstraße. Schon am 12. Mai soll sie laut einem Anwohner ihre Türen „für immer dicht gemacht“ haben. Wer in dem Kiosk mal schnell ein paar Süßigkeiten oder Getränke kaufen wollte, der muss in Bismarck ab sofort wohl weitere Wege zum nächsten Supermarkt oder Discounter in Kauf nehmen.

Für die Anwohner ist das Aus der Trinkhalle nur schwer zu verkraften, wie ein Beitrag zum Aus des Ladens auf Facebook zeigt. Rund 70 Reaktionen und fast 50 Kommentare (mit Stand vom 21. Mai) – die Gelsenkirchener sind von der Nachricht schwer erschüttert worden.

Weitere News:

Ein Anwohner schreibt so etwa: „Wieder ein Stück Gelsenkirchener Geschichte weg.“ Ein anderer verbindet mit dem Kiosk dagegen Kindheitserinnerungen: „Ich habe als Kröte immer mein ganzes Geld da gelassen.“ Dem pflichtet auch ein anderer Mann bei: „Als Kinder haben wir immer auf der linken Fensterbank gesessen und das ist fast 50 Jahre her.“

Zukunft des Gebäudes ungewiss

Einem anderen Gelsenkirchener schwant dagegen Übles: „Wird nicht der letzte Kiosk gewesen sein, der schließen muss. Schade drum.“

Doch nun bewegt auch noch eine andere Frage: Was wird mit dem leer stehenden Gebäude geschehen? Einige Anwohner spekulieren über einen möglichen Abriss. Wie genau die Pläne für den einstigen Kiosk aussehen, ist derzeit noch ungewiss. Für die Anwohner aus Gelsenkirchen-Bismarck ist es aber gewiss das Ende einer Ära.