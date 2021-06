Gelsenkirchen: Streit gerät außer Kontrolle – Schlägerei am Schillerplatz

Gelsenkirchen. In Gelsenkirchen hat es eine Schlägerei gegeben. Dabei wurde ein 27-Jähriger mit einer Glasflasche verletzt.

Mehrere Anwohner hatten am vergangenen Samstagabend die Polizei Gelsenkirchen gerufen, weil sie gegen 23.10 Uhr eine Schlägerei am Am Schillerplatz in der Feldmark beobachtet hatten.

Schlägerei in Gelsenkirchen artet aus

Als die Polizisten eintrafen, hatte sich die Lage bereits beruhigt.

27-Jähriger aus Gelsenkirchen anscheinend mit Glasflasche verletzt

Im Umfeld konnte ein 27-Jähriger angetroffen werden, der angab, bei der Schlägerei durch eine Glasflasche verletzt worden zu sein.

Ein Mann wurde mit einer Glasflasche verletzt. (Symbolbild) Foto: imago/xim.gs

Das ist Gelsenkirchen:

ist mit 259.645 Einwohnern eine von 20 Großstädten in NRW

wurde um 1900 gegründet als Zusammenschluss mehrerer Gebiete

besteht aus fünf Stadtbezirken mit 18 Stadtteilen

Sehenswürdigkeiten unter anderen: ZOOM Erlebniswelt, Rhein-Herne-Kanal, Nordsternpark

Oberbürgermeisterin ist Karin Welge (SPD)

Zum Arzt wollte der verletzte Mann auf eigene Verantwortung allerdings nicht gehen. Nun sucht die Polizei dringend Zeugen, die etwas von der Schlägerei mitbekommen haben.

Zeugen sollen sich bei Polizei Gelsenkirchen melden

Du hast etwas gesehen oder mitbekommen? Dann melde dich bei der Polizei unter einer der Telefonnummern 0209/3657512 oder 0209 365 8240. (fb)