Sparda-Bank in Gelsenkirchen: Senior (75) will Geld abheben – dann wird er plötzlich von hinten gepackt

Geldabheben ist eigentlich eine ganz alltägliche Sache. Für einen 75-Jährigen aus Gelsenkirchen endete die Situation allerdings mit einem riesigen Schrecken.

Zwei bisher unbekannte Männer bedrohten den Rentner und kamen so an sein Geld. Nun sucht die Polizei in Gelsenkirchen nach den Tätern.

Sparda-Bank in Gelsenkirchen: Überfall am Automaten

Der schockierende Fall ereignete sich am Samstagnachmittag gegen 15 Uhr. Der Senior wurde Opfer des Raubes, als er sich an einer Filiale der Sparda-Bank in der Von-Oven-Straße in der Altstadt Bargeld abholen wollte.

Zwei Unbekannte bedrängten den Gelsenkirchener, kurz nachdem dieser seine Pin in das Gerät getippt hatte. Um unentdeckt zu bleiben, vermummten die Täter ihr Gesicht mit einer Zeitung.

Sie schubsten ihr Opfer grob zu Seite und machten sich an seinem Konto zu schaffen. Darauf folgte ein Gerangel um die Banknoten, bei der der 75-Jährige leicht verletzt wurde. Den Tätern gelang die Flucht mit den gestohlenen 500 Euro.

So werden die Männer beschrieben:

Person 1:

ca. 20 Jahre alt und ca. 165 cm groß, schlank

schwarze Trainingshose, weiße Turnschuhen, weiße Jacke mit schwarzem Schulterbesatz mit einem auffälligen weißen, senkrecht angebrachten Streifen mittig, schwarze Kappe mit weißem Muster

Person 2:

ca. 25 Jahre alt, ca. 185 cm groß

schwarze Trainingshose, schwarze Turnschuhe mit weißer Sohle, schwarze Jacke, schwarze Kappe mit hellem, rundem Aufdruck vorn

Polizei setzt auf Hinweise

Bei der Ermittlung setzt die Polizei in Gelsenkirchen auf mögliche Zeugenaussagen. Hinweise können an das Kriminalkommissariat 21 unter 0209 365 8112 oder an die Kriminalwache unter 0209 365 8240 abgegeben werden. (neb)