Gelsenkirchen: Laute Schüsse in Schalke! Unfassbar, was die Polizei in einem Hinterhof entdeckt

Gelsenkirchen. Nächtliche Schüsse in Schalke in Gelsenkirchen!

Wie die Polizei Gelsenkirchen am Montag mitteilte, meldeten Anwohner am Freitagabend Schüsse im Bereich der Grothusstraße im Stadtteil Schalke.

Anwohner hörten am Freitagabend Schüsse in Gelsenkirchen-Schalke. (Symbolbild) Foto: augenklick/firo Sportphoto | Jürgen Fromme / dpa

Die Beschreibung der Zeugen führten die Beamten schließlich in einen Hinterhof. Dort trafen die Einsatzkräfte auf zwei Männer (45 und 47). Und die stehen jetzt im Verdacht, herumgeballert zu haben.

Denn in einem Schuppen fanden die Polizisten eine scharfe Schusswaffe und mehrere Patronenhülsen. Außerdem war in dem Hinterhof ein Stuhl aufgebaut. „Der diente offensichtlich als Zielscheibe für Schießübungen“, so ein Sprecher der Polizei Gelsenkirchen.

Polizei Gelsenkirchen macht weitere Entdeckungen

Bei näherer Betrachtung stießen die Beamten dann noch auf zahlreiche weitere scharfe Waffen, Schreckschusspistolen und Munition.

Sie stellten alle Waffen sicher und zeigten den 45-jährigen Gelsenkirchener wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz an. Wie der Mann an so viele Waffen gekommen ist und ob er überhaupt einen Waffenschein besitzt, das müssen nun weitere Ermittlungen zeigen. (ak)