Gelsenkirchen: Experte fürchtet Schlimmes bei Schalke-Abstieg – „Besonders bitter“

Für Gelsenkirchen geht es am Wochenende ums Ganze. Beim Bundesliga-Spiel am Samstag (27. Mai) gegen RB Leipzig wird sich entscheiden, ob der S04 absteigt oder den Klassenerhalt schafft.

Sollte der Verein diese Chance verpassen, könnte das bitter für Gelsenkirchen enden, wie ein Experte vorab warnt. Aber auch beim VfL Bochum steht viel auf dem Spiel. Währenddessen könnte es für den BVB Dortmund um den Sieg gehen.

Gelsenkirchen: Abstieg wäre dramatisch für die Stadt

Sowohl für Gelsenkirchen, als auch Bochum und Dortmund spielt das letzte Mai-Wochenende eine entscheidende Rolle. Für den FC Schalke 04 und den VfL Bochum geht es um den Abstieg – für den BVB um die Meisterschaft. Sollte der S04 allerdings absteigen, hätte das fatale sozioökonomische Folgen für die Stadt, so Jörg Bogumil.

„Für Gelsenkirchen wäre ein Abstieg besonders bitter“, so der Soziologe und Ruhrgebietsforscher. Zusätzlich zu den hier herrschenden strukturellen Problemen wie den wachsenden Leerständen und der überdurchschnittlich hohen Arbeitslosigkeit wäre es ein herber Rückschlag für die Stadt.

Hoffnung für Gelsenkirchen in der 2. Liga

„Die Stimmung in der Stadt ist einfach besser, wenn Schalke gewinnt und die Leute von Europa oder gar der Meisterschale träumen können“, sagt auch Stadtsprecher Martin Schulmann. Er macht sich allerdings nicht so große Sorgen um den Abstieg wie Bogumil. „Wir haben 2021/22 schon ein Jahr zweite Liga hinter uns. Dadurch ist aber keine Firma Pleite gegangen“. Und das Stadion sei auch während der Zeit in der 2. Liga immer voll geblieben.

Auch Oberbürgermeisterin Karin Welge (SPD) hat aufbauende Worte für Schalke. „Die Mannschaft wird am letzten Spieltag zeigen, dass Schalke der Kumpel- und Malocherclub ist, dass man mit Willen und unbedingtem Zusammenhalt viel bewegen kann.“

Bochum zittert auf dem Relegationsplatz

Nur mit einem Punkt Vorsprung vor Schalke steht der VfL Bochum als Vorletztes in der Tabelle. Dennoch bereitet dem Soziologen diese Situation weniger Kopfschmerzen. „Ein Abstieg wäre sehr bedauerlich, aber das Leben von Bochum hängt nicht am VfL“, ist seine Fachmeinung. Denn mit der Gründung der Ruhr-Universität – wo er auch lehrt – habe die Stadt den Strukturwandel bereits vollzogen.

Auch nach dem Ende der Produktion für den Autohersteller Opel, haben sich hier viele Unternehmen angesiedelt. „Demnächst haben wir da 6000 Jobs – drei Mal so viel wie zuletzt bei Opel“, weist der Forscher auf die im Vergleich zu Gelsenkirchen deutlich niedrigere Arbeitslosenquote hin.

Dortmund platzt vor Vorfreude

Währenddessen sieht es für den BVB hervorragend aus. „Selbst wenn die Meisterschaft schief gehen sollte, ändert das nicht viel für Dortmund“, ist sich der Wissenschaftler sicher. IT-Jobs seien mit dem Technologiezentrum in Nähe zur Universität gesichert, während die Naherholungs- und Wohngebiete am Phoenix-See den Wohlfühlfaktor erhöhen.

„Da wohnen heute viele BVB-Spieler. Und genau das ist der Unterschied: Die Schalker Spieler wohnen lieber in Düsseldorf“, scherzt Bogumil und wird dann gleich wieder ernst. „Am besten wäre es fürs Ruhrgebiet, wenn der BVB Meister wird und Schalke und Bochum drinbleiben.“ (mit dpa)