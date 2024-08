Gelsenkirchen: Nach Taylor Swift und Rammstein: Nächstes Mega-Event auf Schalke – mit DIESEN Stars

Die Musikwelt hat in Gelsenkirchen während der vergangenen Wochen Highlights gesetzt wie selten zuvor. Kaum war die Fußball-EM beendet, versetzten die Mega-Stars Taylor Swift und Rammstein mit ihren umjubelten Konzerten die Massen in Begeisterung.

+++ Rammstein in Gelsenkirchen: Fans platzt der Kragen – selbst die Stadt ist „sehr irritiert“ +++

Doch das nächste Großereignis in der Veltins-Arena auf Schalke steht bereits in den Startlöchern. In Gelsenkirchen steht eine wahre Millennium-Party an. Und schon die Moderatoren sind der Kracher!

Gelsenkirchen: Taio Cruz und Gigi D’Agostino sind die Top-Stars

Auf Taylor Swift und Rammstein mit jeweils Hunderttausenden Konzert-Besuchern folgt die „Flashback Megashow“. Sie wird am Samstag, 7. September, die Veltins-Arena in Gelsenkirchen zum Beben bringen. Die größten Hits aus den 1990er- und 2000er-Jahre kommen phänomenal zurück auf die Bühne. Das Line-up internationaler und nationaler Musikgrößen ist beeindruckend.

+++ Gelsenkirchen will „Swiftkirchen“-Schilder versteigern – doch plötzlich die bittere Erkenntnis +++

In Gelsenkirchen werden Blue, Cascada, Atomic Kitten, die Vengaboys, Safri Duo, Die Atzen, Blümchen, Groove Coverage, ATC, R.I.O., die Hermes House Band und das Guru Josh Project die Herzen der Nostalgie-Fans höherschlagen lassen. Als besondere Highlights haben sich die internationalen Superstars Taio Cruz („Break Your Heart“) und Gigi D’Agostino angekündigt, um der Flashback Megashow mit ihren Deutschland-Shows eine exklusive Note zu verleihen.

Insbesondere der Auftritt von Gigi D’Agostino dürfte spannend werden. Sein Mega-Hit „L’Amour toujours“ war in den vergangenen Monaten – Stichwort Sylt – immer wieder für rechtsradikale Parolen missbraucht worden (>>> wir berichteten).

„Knossi“ und „Blümchen“ moderieren

Bei dieser spektakulären Show in Gelsenkirchen übernimmt niemand Geringeres als Jens Knossalla, besser bekannt als „Knossi“, als Moderator das Steuer und verspricht mit seiner Energie und seinem Charme ein unvergessliches Event. An seiner Seite wird Jasmin Wagner alias „Blümchen“ durch das Programm führen.

Mehr News:

Die „Flashback Megashow“ am Samstag, 7. September, in Gelsenkirchen versteht sich nicht nur als große 90er- und 2000er-Party. Mit ihrem Line-up wollen die Macher in der Veltins-Arena auf Schalke wahrhaft Musikgeschichte schreiben. Beginn ist um 14 Uhr, Tickets gibt es ab 49 Euro.