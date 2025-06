Urlaub auf Mallorca: Neueröffnung in Palma – Eisdiele lockt mit 1 Euro pro Kugel und DIESEM Star

Wer sich auf Mallorca mit einer Kugel Eis erfrischen will, muss oft tief in die Tasche greifen. Denn mancherorts zahlen Urlauber für eine Kugel Eis über drei Euro. Vor allem in den touristischen Hotspots rund um Palma sind die Eispreise in diesem Sommer so hoch wie nie.

Doch jetzt kommt eine echte Überraschung für alle Schleckermäuler! Denn am Samstag (7. Juni) eröffnet in Palma eine neue Eisdiele – und zur Feier des Tages kostet die Kugel dort nur einen Euro! Doch das ist noch nicht alles, denn die Gäste können sich auf einen ganz bestimmten Star-Gast freuen.

Mallorca: Hier können Urlauber eine Kugel Eis für 1 Euro ergattern

Direkt am Paseo Marítimo, auf Höhe der Avinguda Gabriel Roca 21, wird ab 19 Uhr gefeiert, was das Zeug hält – und vor allem geschlemmt. Die Eisdiele „Giovanni L.“ hat zwar bereits ihre Türen geöffnet, doch am Wochenende steht die große offizielle Eröffnung in Palma an.

Alle Eissorten gibt es dann zum Sonderpreis von nur einem Euro pro Kugel. Doch damit noch nicht genug, denn zusätzlich zu den günstigen Eispreisen können Besucher auch einen echten Promi treffen. Denn hinter der Neueröffnung steht niemand anderes als US-Sänger Marc Terenzi, der Franchise-Partner der Kette ist und die Filiale am Hafen betreibt. Wer will, kann den Musiker am Samstag treffen, ein Selfie ergattern – und sich dabei die nächste Kugel zum Mini-Preis gönnen.

Die Eiskette „Giovanni L.“ ist auf der Urlaubsinsel längst für hochwertige Sorten und cremigen Geschmack bekannt. Produziert wird mit regionalen Zutaten – auch die Filiale in Palma legt Wert auf frische, lokale Produkte, wie es von offizieller Seite heißt. Welche Sorten am Samstag genau angeboten werden, bleibt zwar noch eine Überraschung, doch von Klassiker bis ausgefallen ist bei „Giovanni L.“ in der Regel alles dabei.

Eine Kugel für einen Euro? Das klingt fast zu gut, um wahr zu sein. Doch am Samstag wird’s Realität – zumindest für ein paar Stunden. Die Kombination aus Top-Lage, Preis-Special und Samstagabend-Stimmung dürfte viele Eisfans anziehen. Wer das Angebot nutzen möchte, sollte früh da sein – die Sitzplätze sind begrenzt, der Andrang dürfte groß sein.