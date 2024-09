Gelsenkirchen: Feuer-Drama in Schalke! Zwei Menschen sterben in Flammen

Flammen-Inferno in Gelsenkirchen! In der Nacht zu Mittwoch (18. September) ging gegen 2.12 Uhr ein Notruf bei der Feuerwehr ein. In Schalke stand ein Mehrfamilienhaus in Flammen!

Als die Einsatzkräfte vor dem verqualmten Wohnhaus ankamen, bestand der Verdacht, dass sich noch zwei Bewohner in der Brandwohnung im Obergeschoss befinden könnten. Leider sollte sich dieser bewahrheiten. Eine Frau und ein Mann konnten nur noch tot aus der Wohnung in Gelsenkirchen-Schalke geborgen werden, berichtete die Feuerwehr.

Gelsenkirchen: Reanimationsmaßnahmen bleiben erfolglos

Eine Bewohnerin des Mehrfamilienhauses hatte die Feuerwehr in den frühen Mittwochmorgenstunden alarmiert, da aus einer Wohnung immer mehr Rauch drang. Schnell konnten die Einsatzkräfte die Ursache ausfindig machen: Eine Wohnung im Obergeschoss stand im Flammen!

Feuer-Drama in Gelsenkirchen-Schalke! Foto: Feuerwehr Gelsenkirchen

Das Wohnhaus wurde sofort evakuiert. Da sich der Rauch noch nicht bis ins Treppenhaus ausgebreitet hatte, konnten sich die Feuerwehr-Kameraden schnell Zugang zur Brand-Wohnung in Gelsenkirchen-Schalke verschaffen. Im Schlafzimmer machten sie dann eine unheilvolle Entdeckung: Ein Mann und eine Frau lagen bewusstlos im Zimmer. Sie retteten beide Personen aus der in Flammen stehenden Wohnung.

Sofort eingeleitete Reanimationsmaßnahmen blieben aber erfolglos. Der Notarzt konnte nur noch den Tod der beiden Bewohner feststellen.

Polizei hat Ermittlungen aufgenommen

Der Brand in der Wohnung wurde noch in den frühen Mittwochmorgenstunden vollständig gelöscht. Gegen 3.30 Uhr konnten die übrigen Bewohner des Mehrfamilienhauses wieder zurück in ihre Wohnungen.

Noch ist unklar, wie es zu dem verheerenden Brand in Gelsenkirchen-Schalke kommen konnte. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Ursache des Feuers aufgenommen.