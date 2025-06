Schalke 04: Bulut-Hammer oder bittere Tränen? S04 fiebert mit Top-Talent mit

Während die Profis des FC Schalke 04 mit der Sommer-Vorbereitung losgelegt haben, befindet sich Taylan Bulut aktuell mit der deutschen U19-Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft. Nach einem kurzen Urlaub wird er in den kommenden Wochen zu den Königsblauen dazustoßen.

Oder vielleicht doch nicht? Denn Bulut wird mit einem Wechsel in Verbindung gebracht, der dem FC Schalke 04 einige Millionen einbringen könnte. Wichtiges Geld für den S04, der deshalb auch ganz genau auf die U19-EM schaut. Dort steht Bulut jetzt vor einem richtungsweisenden Spiel.

Schalke 04: Finale oder Aus für Bulut

Es war etwas holprig, doch Taylan Bulut vom FC Schalke 04 hat es mit der deutschen U19-Juniorennationalmannschaft geschafft: Sie stehen im Halbfinale bei der diesjährigen Europameisterschaft in Rumänien. Anfangs hatten es das S04-Talent und die DFB-Auswahl aber schwer.

Auch interessant: Schalke: Sylla-Interessenten enthüllt – doch es gibt ein großes Problem

Zum Auftakt gab es für Bulut und Co. eine heftige 0:3-Niederlage gegen die Niederlande. Danach gab es ein spektakuläres 5:5-Unentschieden gegen England. Dabei führten die Deutschen sogar zwischenzeitlich mit 5:1, mussten sich dann am Ende mit einem Unentschieden zufriedengeben. Im letzten Gruppenspiel gab es dann einen knappen 2:1-Erfolg über Norwegen.

So steht nun das Halbfinale für die Deutschen an. Am Montag (23. Juni) geht es um 17 Uhr gegen die favorisierten Spanier an, die bislang ein starkes Turnier spielen und sich für das Endspiel qualifizieren wollen.

S04 schaut genau hin

Aber auch Deutschland will ins Endspiel und braucht eine sehr gute Leistung, um weiter vom Titel träumen zu dürfen. Beim FC Schalke 04 wird man genau hinschauen, wie sich Bulut in diesem Spiel präsentieren wird. Auch Königsblau wird hoffen, dass es fürs Finale reicht.

Mehr Nachrichten für dich:

Mit guten Leistungen könnte Bulut dann nämlich weiter auf sich aufmerksam machen und einige weitere Interessenten mit in den Transferpoker hineinziehen. Derzeit gibt es einige Bundesligisten, die den Außenverteidiger haben wollen. Schalke wird es freuen. Dadurch könnte auch die Ablösesumme etwas nach oben gekurbelt werden.