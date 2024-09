Gelsenkirchen Hauptbahnhof: Mann greift Freundin mit Messer an – ihr Sohn rettet sie

Schrecklicher Vorfall in Gelsenkirchen! Mitten auf dem Bahnhofsvorplatz in Gelsenkirchen griff am Dienstagnachmittag (11. September) ein Mann (49) seine Freundin (40) mit einem Messer an.

Ausgerechnet ihr gemeinsamer Sohn (14) ging dazwischen, beschützte seine Mutter und verhinderte so Schlimmeres! Der Täter kam in Polizeigewahrsam in Gelsenkirchen, eine Mordkommission ermittelt jetzt.

Gelsenkirchen Hauptbahnhof: Mann greift Freundin mit Messer an

Laut Polizei hätten zahlreiche Menschen die Tat in der Altstadt mitbekommen. Der Sohn sei noch rechtzeitig eingeschritten, um schwere Verletzungen seiner Mutter zu verhindern.

Die Polizei fuhr schnell mit mehreren Streifenwagen vor, sicherte Spuren vor Ort. Warum der Mann seine Lebensgefährtin angriff und worum es genau ging, wird derzeit untersucht. Die Polizei geht von einem familiären Hintergrund aus.

Die Polizei bittet Zeugen, die die Tat beobachtet haben, unter der 0209 365 7112 zu melden.