Gelsenkirchen: Junge Frau erlebt schicksalhafte Begegnung nach Schalke-Spiel – nun braucht sie Hilfe

Die Stimmung in Gelsenkirchen hätte nach dem wichtigen 2:0 Sieg des FC Schalke 04 gegen den 1. FC Nürnberg am Samstag (13. April) kaum besser sein können. Mit dem Dreier verschaffte sich Königsblau wieder etwas mehr Luft im Abstiegskampf.

Selbst den mitgereisten Fans aus Nürnberg dürfte die Niederlage die Laune nicht zu sehr verhagelt haben. Schließlich verbindet die beiden Altmeister eine innige Fan-Freundschaft. Auch Claudia (27) aus Mittelfranken mischte sich am Samstag unter die feiernden Schalke-Fans in Gelsenkirchen. Der Abend geht ihr nicht mehr aus dem Kopf.

Gelsenkirchen: Junge Frau verzweifelt nach Schalke-Spiel

Denn die junge Frau aus Mittelfranken hat sich nach dem Schalke-Spiel verguckt. Und zwar in einen Mann, der ihr nachts gegen 2 Uhr in der Kneipe „Posthörnchen“ unweit des Hauptbahnhofes an der Sellhorststraße 3 über den Weg gelaufen ist.

Über die Instagram-Gruppe „spotted_gelsenkirchen“ sucht der große Fußball- und Eishockey-Fan jetzt nach Mister X. Mit ihm habe sie zusammen an der Bar Zeit verbracht und anschließend etwas draußen gegessen. „Du bist mit deinen Jungs zusammen danach mit dem Taxi nach Hause gefahren“, beschreibt sie. Die Gelegenheit dazu, Kontaktdaten auszutauschen, hat Claudia dabei offenbar verpasst.

„Nur die Liebe zählt“ in Gelsenkirchen

Deshalb hat sie sich nun über die Instagram-Seite auf die Suche nach ihrem Schwarm gemacht. Die 27-Jährige beschreibt den Gesuchten folgendermaßen:

etwa Mitte bis Ende 20 Jahre

blonde Haare

sportliche Figur

Fühlst du dich angesprochen oder weißt, um welchen jungen Mann es geht, der nach dem Schalke-Spiel auf Claudia getroffen ist? Dann setze dich am besten gleich mit den Machern des Instagram-Accounts „spotted_gelsenkirchen“ in Verbindung. Die können jederzeit einen Kontakt zu Claudia herstellen.