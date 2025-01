Gelsenkirchen: Irre Szenen am Markt – sogar der WDR kündigt sich an

In Gelsenkirchen wird es schon bald zu irren Szenen kommen. Im Mittelpunkt des Geschehens: Weihnachtsbäume! Doch Moment mal, ist das Fest der Liebe nicht eigentlich schon gelaufen?

Da werden wohl nicht nur die Gelsenkirchener nicht mehr aus dem Staunen herauskommen: Am Sonntag (5. Januar) wird der Stadtteil Resse mit seinem Markt zum Austragungsort der Weihnachtsbaumweitwurf-Meisterschaft!

Gelsenkirchen: Voranmeldung ist nicht erforderlich

„Der Wettkampf verspricht nicht nur sportliche Herausforderungen, sondern auch einen unterhaltsamen Tag für die ganze Familie“, verspricht der Veranstalter in den sozialen Netzwerken. Und: Teilnehmen kann jeder! Lediglich 2 Euro Startgebühren sind fällig.

Eine Voranmeldung für Einzelteilnehmer ist nicht erforderlich. Für Teams von drei Personen besteht die Möglichkeit zur Voranmeldung unter der Mail sportmanage1@aol.com. Hier fällt eine Startgebühr von 5 Euro pro Mannschaft an.

Gelsenkirchen: WDR hat sich für das Spektakel angekündigt

„Die Herausforderung besteht darin, einen eigenen Weihnachtsbaum mit einer Mindestlänge von 2,5 Metern mitzubringen. Alternativ stellt der Veranstalter Bäume zur Verfügung, die später von Gelsendienste vor Ort entsorgt werden. Um sich vor Pieksen oder Harzen zu schützen, sollten die Teilnehmer ihre eigenen Handschuhe mitbringen“, empfiehlt der Veranstalter.

Die Weihnachtsbaum-Weitwurf-Meisterschaft beginnt am besagten Tag um 14 Uhr auf dem Marktplatz in Resse. Anmeldungen werden am Veranstaltungstag ab 12 Uhr entgegengenommen. Jeder Teilnehmer hat zwei Versuche, wobei nur der Stoß- und der Speerwurf erlaubt sind. Und sogar der WDR soll sich zu diesem Spektakel angekündigt haben, um für die „Lokalzeit“ live zu drehen. Man darf gespannt sein, wie weit die Tannenbäume über den Marktplatz fliegen werden!