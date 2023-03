Gelsenkirchen: Gefährliche Entdeckung – Mann stößt auf tiefe Löcher in Straße

Vor allem im Dunkeln sollte man hier besonders vorsichtig unterwegs sein. Sonst könnte es passieren, dass man tief stürzt…

Ein Mann aus Gelsenkirchen schlenderte am Dienstag (7. März) über die Straße „An der Rennbahn“, als er an der Einmündung „Wallstraße“ plötzlich verdutzt stehen blieb. Vor ihm im Asphalt sah er zwei unabgedeckte Löcher, die tief in den Boden führten.

Was sich im Folgenden vielleicht nach einem unscheinbaren Dumme-Jungen-Streich anhört, ist für die Polizei jedoch eine ernste Sache.

Gelsenkirchen: Tiefe Schächte ohne Abdeckung auf der Straße

Natürlich handelte es sich hierbei nicht um irgendwelche beliebigen Vertiefungen – sondern um Kanalschächte. Doch auf die gehört ja bekanntermaßen eigentlich ein Gullydeckel. Daher informierte der pflichtbewusste Gelsenkirchener auch sofort die Polizei. Doch auch die Ermittler konnten die Abdeckungen nicht finden.

Als dann am Mittwoch (8. März) ein weiterer Zeuge meldete, dass auch im Bereich der Kreuzung Achternbergstraße/Mechtenbergsstraße im Stadtteil Rotthausen ein Gullydeckel fehlte, wurde der Polizei klar, dass es sich hier um vorsätzlichen Diebstahl handeln muss.

Polizei sucht dreiste Gullydeckel-Diebe

Und nein, gestohlene Gullydeckel sind keinesfalls ein kleinliches Vergehen, über das man amüsiert den Kopf schütteln kann. Die Polizei ermittelt nun „wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr in mehreren Fällen“ und warnt: „Andere Personen können sich hierdurch schwer verletzen. Täter müssen im Falle einer Verurteilung mit einer Geld- oder Freiheitsstrafe rechnen.“

Mehr News:

Die Ermittler suchen nun „Zeugen, die entsprechende Hinweise zu Tatverdächtigen geben können.“ Hinweise nimmt die Gelsenkirchener Polizei unter den Nummern 0209/365-6200 (Verkehrskommissariat) und 0209/365-2160 (Leitstelle) entgegen.