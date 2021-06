Gelsenkirchen: Fall berührt Polizisten so sehr, dass sie dem Täter schreiben – „Wie kann man so etwas tun?“

Gelsenkirchen. Ein trauriger Vorfall in Gelsenkirchen berührt die Polizei. Sogar so sehr, dass sie dem Täter einen Brief gewidmet hat.

Nicht selten werden alte Menschen Opfer von Abzockern. Oft verlieren sie dabei ihr wichtigstes Hab und Gut, ihr Vermögen oder unersetzliche Erinnerungsstücke. So ist es auch in Gelsenkirchen wieder passiert. Und der Fall macht die Polizei so betroffen, dass sie sich mit einem offenen Brief an den Täter wendet.

Gelsenkirchen: Polizei ist betroffen

Die rührenden Zeilen veröffentlichte die Polizei Gelsenkirchen auf ihrer Facebook-Seite. Doch was war passiert? Am Dienstag gegen 11 Uhr hat ein Unbekannter bei einer alten Frau an der Weberstraße in der Altstadt geklingelt.

„Sie hat Dir geöffnet und Dich in ihre vier Wände gelassen. Du hast ihr vorgegaukelt, ein Wasserwerker zu sein, hast sie belogen und ihr erklärt, sie soll im Bad das Wasser aufdrehen. Während sie da stand und den Brausekopf in die Badewanne hielt, hast Du Dich in ihr Schlafzimmer geschlichen und hastig Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro eingesteckt, vielleicht Erinnerungsstücke, vielleicht ihr ganzes Vermögen“, schreibt die Polizei Gelsenkirchen in dem Brief.

Gelsenkirchen: Frau bittet Polizei um Hilfe

Besonders dreist: Statt einfach abzuhauen gab der Unbekannte der 86 Jahre alten Seniorin noch die Hand und verabschiedete sich – als wäre nichts gewesen! Als die Frau die Tat bemerkte, bat sie die Polizei um Hilfe.

„Wahrscheinlich ist es Dir egal, wie es ihr geht. Uns als Polizistinnen und Polizisten nimmt so was immer wieder mit und wir fragen uns, wie man so etwas tun kann“, steht in dem Post weiterhin geschrieben.

Gelsenkirchen: Polizei appelliert

Und weil die Polizei diese immer wiederkehrenden Vorfälle jedes Mal neu schockiert, verspricht sie nicht aufzugeben und weiterhin gegen die Betrüger vorzugehen. Gleichzeitig warnt sie davor, fremde Menschen in die Wohnung zu lassen, die sich nicht angemeldet hätten.

„Machen Sie im Zweifel die Tür zu und wählen Sie den Notruf 110. Warnen Sie bitte vor allem Alleinstehende und ältere Nachbarn vor diesen Maschen“, appelliert die Polizei Gelsenkirchen auf Facebook. Wirklich immer wieder traurig, wozu manche Menschen so fähig sind… (cf)