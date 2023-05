Gelsenkirchen: Polizei mit dringender Warnung – Anwohner sollten auf der Hut sein

Bewohner von Gelsenkirchen, aufgepasst: In der Stadt treiben Betrüger ihr Unwesen! Wenn demnächst dein Telefon klingelt, solltest du aufmerksam sein.

Denn am Sonntag (28. Mai) ist bereits eine Gelsenkirchenerin auf den Trick hereingefallen und verlor dabei ihren wertvollsten Besitz. Darum warnt die Polizei vor der drohenden Gefahr am Telefon.

Gelsenkirchen: Seniorin abgezockt – das sollte dir eine Lehre sein

Die Polizei Gelsenkirchen warnt vor falschen Polizisten. Gerade erst am Sonntag ist eine Seniorin in Erle einem Unbekannten auf den Leim gegangen. Gegen 14 Uhr klingelte das Telefon der Gelsenkirchenerin. Die 82-Jährige nahm den Hörer ab und am anderen Ende meldete sich ein vermeintlicher Beamter.

Der tischte ihr eine Geschichte über einen bei ihr geplanten Einbruch auf. Falls dieser erfolgen sollte, wolle die Polizei vorsorglich ihre Wertgegenstände abholen und dokumentieren. Dieser Bitte kam die Seniorin nach. Sie übergab Schmuck an einen angeblichen Polizeibeamten, nachdem sie ein Codewort am Telefon ausgemacht hatten. Dieser verschwand damit in Richtung Rudelgasse.

Polizei sucht falschen Polizisten

Bei dem Gesuchten soll es sich laut Zeugenaussage um einen circa 1,80 Meter großen Mann mit sportlicher Figur handeln. Er hat hellblondes, kurzes Haar und trug zur Tatzeit ein weißes T-Shirt, hellblaue Jeans, helle Turnschuhe und eine verspiegelte Sonnenbrille.

Polizei Gelsenkirchen gibt Tipps:

Gibt niemals persönliche Daten am Telefon preis!

Sensibilisiere auch Verwandte und Freunde zu dem Thema.

Rücke niemals Wertgegenstände oder Bargeld raus!

Etwaige Telefonate direkt beenden, Notruf 110 wählen und Anzeige erstatten

Wer Hinweise zum Betrüger liefern kann, soll sich mit diesen an unter der Telefonnummer 0209 365 7212 wenden oder an die Kriminalwache unter der Durchwahl 8240.

Gelsenkirchen: Zwei Fälle innerhalb kürzester Zeit

Schon am Freitag (26. Mai) hatte eine 84-Jährige aus Buer eine ähnliche Begegnung. Ebenfalls um 14 Uhr rief sie ein falscher Polizeibeamter an und erzählte von einem tödlichen Unfall, den ihre Tochter verursacht haben sollte. Um deren Festnahme zu verhindern, sollte sie eine hohe Summe zahlen.

Um das Bargeld aufzutreiben, ging sie zur Bank und telefonierte weiterhin mit dem vermeintlichen Beamten. Doch irgendwann kam ihr die ganze Geschichte merkwürdig vor und sie sprach eine Bankmitarbeiterin an, die sofort die echte Polizei verständigte. So kam die Seniorin gerade noch davon.