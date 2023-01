Gelsenkirchen: Mann denkt an nichts Böses – plötzlich kracht ein Pflasterstein auf seine Windschutzscheibe

Erschreckender Zwischenfall am Dienstag (3. Januar) in Gelsenkirchen. Ein Unbekannter hat in den frühen Morgenstunden eine Gehwegplatte auf ein fahrendes Auto geworfen. Die Polizei richtete in Absprache mit der Staatsanwaltschaft eine Mordkommission ein, um den Täter zu finden.

Es geschah gegen 5.30 Uhr am Vincketunnel in Gelsenkirchen. Ein Autofahrer (31) war in der Dunkelheit mit seinem Audi in Richtung Horster Straße unterwegs. Was an der Ausfahrt des Tunnels in Richtung Buer auf ihn warten sollte, konnte er nicht ahnen.

Gelsenkirchen: Platten-Anschlag auf Autofahrer

Gerade aus dem Tunnel herausgekommen, landete eine Gehwegplatte auf der Windschutzscheibe seines Autos! Nach Angaben der Polizei Gelsenkirchen hatte ein Unbekannter den schweren Pflasterstein von oberhalb des Tunnels auf die Fahrbahn geschleudert. Der Stein traf das Auto frontal, zertrümmerte dabei die Windschutzscheibe – zum Glück aber nur zu Teilen.

Wie durch ein Wunder blieb der 31-Jährige bei dem Anschlag auf sein Auto unverletzt. Er stieg sofort in die Eisen und wählte den Notruf der Polizei. Die rückte mit zahlreichen Streifenwagen an, um den Werfer ausfindig zu machen – doch vergeblich. Der unbekannte Steinwerfer konnte sich rechtzeitig aus dem Staub machen, bevor ihn die Beamten erwischen konnten.

Die Polizei Gelsenkirchen musste den Vincketunnel am Dienstag stundenlang sperren. (Archivbild) Foto: Vladimir Wegener / FUNKE Foto Services

Polizei jagt Stein-Werfer aus Gelsenkirchen

Die Polizei hatte den Vincketunnel nach dem Vorfall am Morgen für mehrere Stunden gesperrt, um den Fall aufzunehmen und nach Spuren des Täters zu suchen. Die eingerichtete Mordkommission sucht nun nach Zeugen des Vorfalls.

Mehr Themen:

Du hast zur Tatzeit im Bereich rund um den Vincketunnel in Gelsenkirchen etwas Auffälliges bemerkt oder kannst Angaben zu dem Täter machen? Dann melde dich bitte bei der Polizei Gelsenkirchen unter den Nummern 0209 365 7112 oder 0209 365 8240.