Gelsenkirchen: Müll-Skandal! Gelsendienste-Mitarbeiter unter schwerem Verdacht

Die Gelsendienste kümmern sich in Gelsenkirchen um saubere Straßen und den Müll tausender Anwohner. Doch womit man die Mitarbeiter wohl am wenigsten in Verbindung bringen dürfte, sind wohl kriminelle Machenschaften.

Wie die Polizei Gelsenkirchen in einer Mitteilung bekannt gab, stehen mehrere Mitarbeiter der Gelsendienste jetzt aber im Verdacht, gegen Bestechungsgelder den Müll von Kriminellen illegal entsorgt zu haben.

Gelsenkirchen: „Ermittlungen stehen noch am Anfang“

Die Polizei wirft den Tatverdächtigen konkret Korruption und Bestechlichkeit vor. Um welche Summen es sich handelt, gaben die Ermittler bislang genauso wenig bekannt wie Informationen darüber, um was für eine Art Müll es sich bei der illegalen Entsorgung überhaupt gehandelt haben soll.

Außerdem soll der Verdacht im Raum stehen, dass mehrere Mitarbeiter des Entsorgungsdienstes im Besitz von Drogen waren und mit diesen gehandelt haben sollen.

DER WESTEN hat am Freitag (15. März) bei der Polizei Gelsenkirchen nachgehakt. „Die Ermittlungen stehen noch am Anfang“, so ein Polizei-Sprecher. Zum Fall wolle man aus ermittlungstaktischen Gründen derzeit noch keine weiteren Angaben machen. Zwei verschiedene Kommissariate seien derzeit auf den Fall angesetzt.

Schmiergelder von Händlern und Gastronomen kassiert?

Laut Informationen der „WAZ“ sollen die tatverdächtigen Mitarbeiter über Jahre hinweg Supermärkte und auch Imbisse neben ihrer eigentlichen Arbeit angefahren haben. Gegen Schmiergelder und kostenloses Essen sollen sie für diese häufiger gewerblichen Müll entsorgt haben, als eigentlich vereinbart.

So könnte Gelsendienste in den vergangenen Jahren ein Schaden im mittleren fünfstelligen Bereich entstanden sein. Auf Nachfrage der Tageszeitung will das Unternehmen auf die Vorwürfe nicht näher eingehen. „Im Zuge der sofortigen betriebsinternen Aufklärung wurden bereits arbeitsrechtliche Maßnahmen umgesetzt bzw. eingeleitet. Außerdem sind seitens der Betriebsleitung und der Stadt Gelsenkirchen die Polizei sowie das Rechnungsprüfungsamt eingeschaltet worden, um weitergehende Ermittlungen durchzuführen.“ Mehr Informationen erhältst du in diesem Artikel der „WAZ“ >>>.