Gelsenkirchen: Messer in den Rücken gerammt – Mann schleppt sich blutüberströmt zu Tankstelle

Messerattacke in Gelsenkirchen! Am Samstag (11. Mai) wurden gleich zwei Männer (19 und 30 Jahre alt) Opfer eines tätlichen Angriffs. Am späten Abend trieb sich im Stadtteil Beckhausen eine Gruppe herum, die Streit suchte.

+++ AC/DC auf Schalke: Jetzt ist es offiziell – Fans völlig von den Socken +++

Ein 30-jähriger Gelsenkirchener versuchte, dazwischenzugehen, als es brenzlich wurde. Er wurde mit einem Messer verletzt und rief sogleich die Polizei um Hilfe. Und auch ein 19-Jähriger wurde verletzt. Er konnte zu einer Tankstelle flüchten und rief ebenfalls die Polizei.

Gelsenkirchener wollen Streit schlichten – und werden Opfer einer Messerattacke

Gegen 23.30 Uhr treib sich eine Gruppe Unbekannter an der Hügelstraße Ecke Rosenstraße in Gelsenkirchen-Beckhausen herum. Offenbar gab es Streit und ein 19-Jähriger berichtete der Polizei, dass er diesen zu schlichten versuchte. Stattdessen stieß ihm ein Unbekannter aus der Gruppe ein Messer in den Rücken.

Auch aktuell: Zoom Gelsenkirchen: Ungewöhnliche Tiere erobern den Zoo – doch Besucher dürfen sie nicht sehen

Der Mann konnte sich zu einer Tankstelle am Kärntener Ring retten und die Polizei verständigen. Und auch ein 30-Jähriger berichtete nur kurz darauf eine ähnliche Geschichte. Auch er hatte den Streit beobachtet und wollte vermitteln. Dann sei er ebenfalls von einer Gruppe von zehn bis 15 Personen mit einem Messer angegriffen worden.

Gelsenkirchen: Polizei sucht Zeugen und Hinweise

Der 19-Jährige kam mit Stichverletzungen in ein nahes Krankenhaus. Auch der 30-Jährige wurde verletzt und konnte sich wie das jüngere Opfer in Richtung Kärntener Ring retten. Er kam ebenso ins Krankenhaus. Beide werden behandelt, Lebensgefahr besteht jedoch zu keinem Zeitpunkt, versichert die Polizei.

Mehr News:

Sie ermittelt nun im Falle zweifacher gefährlicher Körperverletzung und bittet etwaige Zeugen, sich beim Kriminalkommissariat unter der Telefonnummer 0209 365 7512 oder bei der Kriminalwache unter der Durchwahl 8240 zu melden.