Zoom Gelsenkirchen: Ungewöhnliche Tiere erobern den Zoo – doch Besucher dürfen sie nicht sehen

Im Zoom Gelsenkirchen gibt es viel zu erkunden. In den zahlreichen Gehegen gibt es immer wieder Neues zu entdecken, immer wieder gibt es freudige Nachrichten über eine neue Attraktion oder über Nachwuchs im Gehege. Auch jetzt hat der Zoo wieder frohe Botschaften zu verkünden.

Denn jetzt gibt es Zuwachs! In dem beliebten Ausflugsziel in NRW hat eine ganz neue Tierart Einzug gehalten. Die stark gefährdete Art ist erst vor wenigen Jahren entdeckt worden und zieht nun in die Erlebniswelt Asien ein. Wer das seltene Tier bestaunen möchte, muss sich allerdings noch etwas gedulden.

Zoom Gelsenkirchen: Ungewöhnliche Tiere eingezogen

Der Vietnamesische Krokodilmolch ist stark gefährdet. „Deshalb haben wir uns entschieden, dass wir die Art hier gerne halten möchten, um auf die Bedrohung der Tierarten in Vietnam aufmerksam zu machen“, erklärt Kurator Björn Unger aus dem Zoom Gelsenkirchen. Der Vietnamesische Krokodilmolch gehört zu der Familie der Echten Salamander und wurde erst vor wenigen Jahren entdeckt, gilt dennoch schon jetzt als stark gefährdet. Aufgrund der Abholzung für die Landwirtschaft ist sein Lebensraum bedroht.

Aus dem Kölner Zoo wurden jetzt fünf Exemplare der seltenen Art abgeholt, die nun im Zoom Gelsenkirchen leben. „Im Kölner Zoo wurden bereits über 400 Individuen erfolgreich gezüchtet und aufgezogen. Die Nachkommen wurden an verschiedene europäische Zoos weitergegeben, einige Tiere konnten auch nach Vietnam zurückgeführt werden“, erklärten die Verantwortlichen.

Neuzugänge in Quarantäne

Wer die ungewöhnlichen Vietnamesischen Krokodilmolche im Zoom Gelsenkirchen aus der Nähe betrachten möchte, muss sich aber leider noch etwas gedulden.

Die fünf neuen Tiere befinden sich zunächst für einige Wochen in Quarantäne in einem Terrarium der Veterinärstation. In der Quarantäne werden noch einige Gesundheitschecks durchgeführt, bevor es dann endlich nach draußen geht. Der Zoom Gelsenkirchen wird die Besucher auf dem Laufenden halten, wo genau die seltenen Tiere zu sehen sein werden.