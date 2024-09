Gelsenkirchen: Messer-Attacke am Hauptbahnhof! 14-Jähriger geht dazwischen

Brutale Szenen am Dienstagnachmittag (10. September) in Gelsenkirchen. Zahlreiche Menschen mussten gegen 16.10 Uhr mit ansehen, wie ein Mann (49) am Bahnhofsvorplatz in der Altstadt ein Messer zückte und damit auf eine Frau (40) einstechen wollte.

Der Sohn (14) der beiden schaltete jedoch schnell und ging dazwischen.

Gelsenkirchen: Mann geht mit Messer auf seine Frau los

Nach Angaben der Polizei Gelsenkirchen verhinderte der 14-Jährige durch sein mutiges Einschreiten schwere Verletzungen seiner Mutter. Zeugen wählten sofort den Notruf.

Die Polizei rückte mit einem Großaufgebot an und nahm den 49-Jährigen zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam. Danach sicherten die Einsatzkräfte Spuren am Tatort.

Polizei Gelsenkirchen bittet um Hilfe

Mittlerweile hat die Polizei Gelsenkirchen eine Mordkommission eingerichtet, um den Fall und dessen Hintergründe aufzuklären. Augenzeugen werden gebeten, sich bei den Ermittlern zu melden. Du hast den Vorfall am Bahnhofsvorplatz in Gelsenkirchen beobachtet? Dann melde dich bitte bei der Polizei Gelsenkirchen unter einer der beiden folgenden Telefonnummern: 0209 365 7112 oder 0209 365 8240.

