Bochum: Nach Drohung von Schüler (15) – Polizei-Großeinsatz an Gymnasium!

Polizei-Großeinsatz am Mittwoch (11. September) in Bochum!

Am Lessing-Gymnasium in Bochum-Langendreer rückte am Mittwochmorgen gegen 8 Uhr morgens die Polizei an. Grund soll eine schwerwiegende Drohung sein, die ein 15-jähriger Schüler gegenüber zwei seiner Mitschülern ausgesprochen hatte.

Bochum: Polizei-Einsatz an Schule!

Genauere Details zur Art der möglichen Bedrohungslage wollte die Bochumer Polizei noch nicht bekanntgeben. Gegen 7.50 Uhr wurden die Beamten über die mögliche Bedrohung informiert. Umgehend wurden zahlreiche Einsatzkräfte zum Lessing-Gymnasium entsandt – doch der 15-Jährige war nicht vor Ort. Die Schulleitung sorgte dafür, dass die Schülerinnen und Schüler während des Einsatzes in ihren Klassenräumen bleiben.

Gegen 9 Uhr fand die Polizei den 15-Jährigen dann in der Nähe seiner Wohnanschrift – und nahm in umgehend in Gewahrsam.

Die Ermittlungen dauern an.