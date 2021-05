Gelsenkirchen: Männer wollen eigentlich nur tanken – plötzlich eskaliert die Situation völlig

An einer Tankstelle in Gelsenkirchen entbrannte ein heftiger Streit. (Symbolbild)

Gelsenkirchen. Eskalation in Gelsenkirchen!

An einer Tankstelle in Gelsenkirchen kam es am Freitag (30. April) zu einem heftigen Streit zwischen zwei Männern. Eigentlich wollten die beiden nur Tanken – doch dann eskalierte die Situation.

Gelsenkirchen: Streit um Tanksäule

Es eine alltägliche Situation: Zwei Autofahrer visieren an einer Tankstelle die gleiche Zapfsäule an und müssen sich einigen, wer zuerst ran darf. Meist geht das gut, doch bei zwei Streithähnen in Gelsenkirchen eskalierte die Situation.

Auf einem Tankstellengelände an der Grothusstraße in Heßler wollten zwei Autofahrer zeitgleich dieselbe Tanksäule nutzen. Im Gespräch darüber, wer Vortritt hat, kam es zu einem heftigen Streit.

Die Frage darüber, wer zuerst Tanken darf führte bei den beiden Männern zu großem Streit. (Symbolbild) Foto: IMAGO / ANP

Keiner der beiden Männer im Alter von 47 und 49 Jahren wollte zurückstecken. Während des Streits heizte sich sie Situation zwischen den beiden sogar so sehr auf, dass sie sich gegenseitig androhen, mit gefährlichen Gegenständen aufeinander loszugehen. Unter den angedrohten Waffen befanden sich Messer, Schraubendreher, Elektroschocker und Schlagstock.

Erst als die Polizei an Ort des Geschehens eintraf, konnte der Streit beendet werden. Von den beiden Streithähnen wurden die Personalien aufgenommen und Platzverweise erteilt. Außerdem wurden die Gegenstände, mit denen sie sich gegenseitig bedroht haben, beschlagnahmt. Auf beide kommen nun Strafanzeigen wegen Bedrohung zu. (cm)