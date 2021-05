Gelsenkirchen: Kennst du DIESE Frau? Die Polizei sucht nach einer Bank-Betrügerin

Gelsenkirchen. Eine Bank-Betrügerin hat eine Kundin in Gelsenkirchen reingelegt!

Dazu hat die Frau eine miese Masche genutzt. Jetzt hat die Polizei Gelsenkirchen ein Foto von der Bank-Betrügerin veröffentlicht. Kennst du sie?

Die Polizei in Gelsenkirchen sucht eine Bankbetrügerin. (Symbolbild) Foto: picture alliance / Geisler-Fotopress | Christoph Hardt/Geisler-Fotopres

Gelsenkirchen: Polizei sucht nach einer Bank-Betrügerin – kennst du diese Frau?

Die fiese Betrügerin hat anscheinend einer Kundin, die Geld am Automaten abheben wollten, aufgelauert. Die Frau hatte schon ihre Pin-Nummer und den gewünschten Betrag auf dem Bildschirm eingetippt.

Als sie dann ihre Debit-Karte entnahm, verdeckte die Betrügerin plötzlich das Gerät mit einem Heft. Der Frau versicherte sie dann glaubhaft, der Automat sei defekt. Sie müsse ein anderes Gerät zum Geldabheben nutzen.

Das ist die Stadt Gelsenkirchen:

Stadtteil Buer 1003 erstmals urkundlich erwähnt

rund 260.000 Einwohner, fünf Stadtbezirke und 18 Stadtteile, elftgrößte Stadt in NRW

Heimatstadt des Bundesligisten FC Schalke 04

Wahrzeichen unter anderen: Zoom Erlebniswelt, Wissenschaftspark Rheinelbe, Sport-Paradies

Oberbürgermeisterin ist Karin Welge (SPD)

Die Kundin kam dem Ratschlag nach. Währenddessen gab der vorige Automat das georderte Geld aus – und die Betrügerin war schon zu Stelle, um die Scheine an sich zu nehmen.

Mit der Beute in der Hand verließ sie eilig die Bankfiliale. Genau dieser Betrügerin will die Polizei Gelsenkirchen jetzt mit Hilfe eines Fotos auf die Schliche kommen. Die Frau hat helles Haar, ist schlank und trug zum Tatzeitpunkt eine schwarze Winterjacke sowie eine rosafarbene Mütze.

Die Polizei Gelsenkirchen sucht diese Frau! Foto: Polizei Gelsenkirchen

Kommt dir diese Frau bekannt vor? Dann wende dich an die Polizei Gelsenkirchen. Du erreichst die Beamten unter der Telefonnummer 0209/365-0 oder per Email an poststelle.gelsenkirchen[at]polizei.nrw.de.

Der miese Betrug fand bereits am 21. Dezember 2020 statt, doch erst jetzt im April hatte die Polizei das entsprechende Fahndungsfoto veröffentlicht. (vh)

