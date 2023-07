Am Freitagabend (21. Juli) wurde die Feuerwehr Gelsenkirchen zu einem Einsatz gerufen. In der Poststraße in Gelsenkirchen-Horst steht aktuell eine Dachgeschosswohnung in Flammen.

Die Poststraße liegt im Westen von Gelsenkirchen, zwischen dem berühmten Schloss Horst und dem Nordsternpark mit seinem Amphitheater.

Gelsenkirchen: Anwohner werden vor Feuer gewarnt

Die Feuerwehr Gelsenkirchen ist derzeit mit zwei Löschzügen vor Ort, um den Brand in der Dachgeschosswohnung zu bekämpfen. Zudem unterstützt zusätzlich die Freiwillige Feuerwehr bei dem Einsatz in der Poststraße.

Weitere News gibt’s hier:

Das Wohnhaus wurde bereits evakuiert. Nach bisherigen Erkenntnissen ist bisher niemand verletzt worden. Doch die Anwohner werden über die Warn-App „NINA“ informiert.

Bei neuen Details berichten wir an dieser Stelle.