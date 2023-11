Gelsenkirchen: Mann blickt in den Himmel – und kippt fast aus den Latschen! „Was ist das?“

Ein mysteriöses Himmel-Phänomen über Gelsenkirchen sorgt derzeit für Diskussionen und Spekulationen im Netz. Ein Passant hatte die seltene Farbe gesehen, fotografiert und in den sozialen Netzwerken geteilt. Doch woher kommt es?

Die Tage sind regnerisch und nass und so manch einer versucht einen Spaziergang draußen möglichst zu umgehen. Sollte es dann doch mal notwendig sein, sind die meisten Passanten auf der Straße dick eingepackt, die Kapuze tief in die Stirn gezogen und spazieren mit einem Regenschirm durch’s Revier. Doch dieser Facebook-Nutzer hatte trotz den Tropfen vom Himmel nach oben geguckt und das Unglaubliche gesehen – der Himmel über ihm war lila.

Gelsenkirchen: Polarlichter oder Arena-Beleuchtung?

Am Dienstagabend (14. November) gegen 21 Uhr hatte sich Jens Schwarze trotz Wind und Wetter draußen aufgehalten. Vor dem Berufskolleg Overwegstraße in Richtung Gelsenkirchen Stadt nahm er ein Foto des skurrilen Himmel-Phänomens auf. „Was ist das“, stellte er sich die Frage unter dem Beitrag und bekam unzählige Antworten.

Über Gelsenkirchen färbte sich der Himmel lila. Foto: Jens Schwarze

Die naheligenste Antwort, die die Facebook-Nutzer im Netz für sich ausmachen: Polarlichter. „Also ich bin gerade auf Island, und nichtmal hier waren heute Nacht Polarlichter zu sehen. Die Werte passen auch überhaupt nicht“, entgegnte eine Userin in der Kommentarspalte. Abgesehen davon, müssen für die Sichtung von Polarlichtern in unseren Breitengreda die Wetterverhltnisse stimmen. Wolken und Regen lösen diese Spekulation zunächst in Luft auf.

„Das ist die Rasen Beleuchtung der Veltins Arena“, erklärt wer anders, der das Lichtphänomen ebenfalls meint gesehen zu haben. Doch auch bei dieser Theorie gibt es Unstimmigkeiten. „Passt nicht, ist ja in Richtung City“, wird dem Vorschlag entgegengebracht.

Was es tatsächlich war, was sich da über Gelsenkirchen abgespielt hat, wird wohl ein Geheimnis bleiben. „Sieht auf alle Fälle toll aus! Egal, was es auch ist“, fasst eine Facebook-Userin die Diskussion schließlich zusammen.