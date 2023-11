Gelsenkirchen: Schock für Kunden! Nächste beliebte Kette verlässt die City

Ein sonniger Morgen in Gelsenkirchen, die Stadt erwacht mit dem geschäftigen Treiben auf der Bahnhofstraße. Menschen flanieren, Schaufenster laden zum Stöbern ein, und inmitten dieser Szenerie liegt das Schicksal einer bekannten Marke in der Luft.

+++ Gelsenkirchen: Nächste Hiobsbotschaft – weitere beliebte Läden in der City machen dicht +++

Ein Auf und Ab der Emotionen prägt die Geschichte der Gelsenkirchener Innenstadt, und nun steht erneut ein Schockmoment bevor. Die Gerüchteküche brodelt, und es ist nicht das erste Mal, dass eine etablierte Marke ihre Zelte abzubrechen scheint. Doch welcher Name steckt dieses Mal hinter dem abrupten Abschied?

Gelsenkirchen: Nächste beliebte Kette verlässt die City

Die Bahnhofstraße, ein Ort, der bislang für modische Vielfalt und Einkaufsvergnügen stand, wird eine ihrer Ikonen verlieren. Hunkemöller, die niederländische Wäschemarke, die vor sechs Jahren hier Fuß fasste, plant offenbar ihren Rückzug, wie unter anderem die „WAZ“ berichtet. Die Filiale an der Bahnhofstraße 73 soll schon bald Geschichte sein, und die Gelsenkirchener müssen sich auf Veränderungen gefasst machen.

Die Nachricht von der Schließung schlägt hohe Wellen. Insider berichten, dass die Entscheidung überraschend kam, und die Zeit bis zur finalen Schließung ist denkbar knapp bemessen. Ein herber Verlust für diejenigen, die hier nicht nur Wäsche, sondern auch ein Stückchen Vertrautheit gefunden haben.

Hunkemöller geht – ein anderer steht in den Startlöchern

Doch wie es in der Welt des Handels oft geschieht, schließt sich eine Tür, während sich eine andere öffnet. Der Blick über die Straße zeigt eine Veränderung, die vielleicht die Wunden ein wenig heilen kann. Anstelle des altbekannten Hunkemöller-Symbols gibt es nun einen anderen Schriftzug.

Mehr zum Thema:

Während also Hunkemöller die Stadt verlässt, steht eine weitere Kette also in den Startlöchern, um die Lücke zu füllen. Welche das ist, erfährst du hier bei der „WAZ„. Das Gesicht der Bahnhofstraße wandelt sich, und Gelsenkirchen kann gespannt sein, welches Kapitel diese lebendige Straße als Nächstes schreiben wird.