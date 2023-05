Gelsenkirchen: Autofahrer flüchtet vor der Polizei und verursacht heftigen Crash – Beamte machen schlimme Entdeckung

Was hat er sich nur dabei gedacht? In Gelsenkirchen flüchtete ein Autofahrer vor der Polizei, brachte dabei sich und das Leben Unbeteiligter in Gefahr. Dann machten die Beamten eine schlimme Entdeckung bei dem 24-Jährigen.

Drogen-Irrfahrt durch Gelsenkirchen-Heßler! Nachdem ein Mann am frühen Dienstagmorgen (2. Mai) gegen 2 Uhr vor einer Polizeikontrolle flüchtete, verunglückte er. Beamte wollten den 24-Jährigen an der Overwegstraße vor dem Abbiegen in die Florastraße anhalten und kontrollieren – plötzlich raste der Gelsenkirchener davon!

Gelsenkirchen: Mann richtet Spur der Verwüstung an

Bei seiner Flucht missachtete er die Anhaltezeichen der Polizisten und fuhr mit viel zu hoher Geschwindigkeit über eine rote Ampel. In Höhe der Kreuzung von Hans-Böckler-Allee, Grothusstraße und Hackhorststraße verlor der 24-Jährige beim Abbiegen die Kontrolle über seinen Wagen. Er riss einen Ampelmast sowie mehrere Bäume um und fuhr gegen eine Gartenmauer, die dadurch zerbrach.

Gelsenkirchen: Ein Autofahrer ist vor einer Polizeikontrolle geflüchtet und verunglückt. Foto: Polizei Gelsenkirchen

Beschädigt wurden dabei ebenfalls ein Carport, das darunter stehende Fahrzeug sowie ein weiterer geparkter Wagen. Der Gelsenkirchener versuchte daraufhin zu Fuß von der Unfallstelle zu flüchten. Das konnten die Beamten allerdings verhindern.

Gelsenkirchener hatte Drogen im Gepäck

Mit einem Rettungswagen ging es für den Mann zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. In seinem Wagen machten die Beamten dann eine erschreckende Entdeckung: Sie fanden mehrere Joints! Jetzt besteht der Verdacht, dass der Mann das Auto unter Drogeneinfluss fuhr. Eine Blutprobe wurde ihm entnommen.

Gegen ihn wurde daraufhin ein Ermittlungsverfahren wegen einer Straftat nach dem Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Ein weiteres Strafverfahren leitete die Polizei außerdem unter anderem wegen des Verdachts des Fahrens ohne Führerschein sowie des Verdachts auf ein verbotenes Auto-Rennen ein.