Gelsenkirchen: Schock am Hauptbahnhof – Unbekannte schießen auf Regionalexpress!

Heftige Szene am Hauptbahnhof in Gelsenkirchen am Donnerstagnachmittag (6. April). Wie die Polizei erst am Samstag mitteilte, ist ein Regionalexpress der Linie RE2 zwei Tage zuvor gegen 15.12 Uhr beschossen worden!

Eine Zugbegleiterin (32) der Deutschen Bahn war kurz nach der Abfahrt des Zuges aus dem Hauptbahnhof Gelsenkirchen gerade damit beschäftigt, Fahrkarten zu kontrollieren. Plötzlich hörte sie einen lauten Knall. Als sie das Einschussloch sah, rief sie sofort die Polizei. Ein Mann hatte direkt am betroffenen Fenster gesessen!

Gelsenkirchen: Unbekannter nimmt Zug ins Visier

Beim nächsten Halt des Regionalexpress in Essen nahmen die Beamten den Zug unter die Lupe. Sie stießen auf einen kugelförmigen Riss in der Scheibe des Vierer-Sitzplatzes. Genau dort, im oberen Teil des doppelstöckigen Zuges, hatte es sich ein Mann bequem gemacht. Der Reisende blieb zum Glück unversehrt.

Hinweise zu möglichen Tätern konnte der Reisende allerdings nicht geben. Auch er hatte nur den lauten Knall vernommen, aber keinen Schützen entdecken können. Nicht auszumalen, was hätte passieren können, wenn das Geschoss die Scheibe durchdrungen hätte. Weil niemand verletzt wurde, ermittelt die Polizei jetzt „nur“ wegen Sachbeschädigung.

Polizei bittet Öffentlichkeit um Hilfe

Die Polizei hofft nun auf Hilfe aus der Bevölkerung. Hast du möglicherweise zur Tatzeit (Donnerstag, 15.12 Uhr) auf Gleis 5 des Gelsenkirchener Hauptbahnhofs gestanden oder kannst Angaben zu einem oder mehreren Tatverdächtigen machen? Dann melde dich bitte bei der Bundespolizei in Dortmund unter der Nummer: 0800/ 6 888 000.

Alternativ kannst du deine Beobachtungen auch auf jeder Polizeiwache teilen. Um was für eine Art Geschoss es sich gehandelt haben könnte, ist bislang unklar. Die Ermittlungen in dem Fall dauern an.