Hauptbahnhof Gelsenkirchen: Mann fällt zu Boden – wie Passanten reagieren, ist einfach nur fürchterlich

Was haben sich diese Menschen am Hauptbahnhof Gelsenkirchen nur dabei gedacht? Ein Mann fiel zu Boden, krampfte – doch niemand eilte ihm zu Hilfe!

Dieser Vorfall am Hauptbahnhof Gelsenkirchen dürfte für viele kaum zu verstehe sein: Am Freitagmorgen (10. März) gegen 5.20 Uhr sackte ein 44-Jähriger vor dem Eingang des Parkhauses Süd zusammen. Er lag stark krampfend am Boden. Der hilflose Mann bat gleich mehrere vorbeilaufende Passanten darum, ihm einen Krankenwagen zu rufen. Unglaublich: Keiner der Reisenden half dem Mann!

Hauptbahnhof Gelsenkirchen: Polizei hat wichtigen Appell an die Menschen

Schließlich erblickte ein Bundespolizist den Mann in seiner misslichen Lage. Er leistete sofort Erste Hilfe, alarmierte die Rettungskräfte. Daraufhin kam der Mann in ein Krankenhaus. Der Betroffene befindet sich jetzt in intensiver, ärztlicher Behandlung.

Die Polizei Gelsenkirchen weist dringlich darauf hin: Wer eine Hilfeleistung unterlässt, obwohl diese erforderlich und zumutbar war, kann mit einer Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr oder mit einer Geldstrafe bestraft werden. Bleibt nur zu hoffen, dass sich solch ein Vorfall nicht noch einmal wiederholt…