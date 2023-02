Gelsenkirchen: Hauptbahnhof zeitweise gesperrt! Gepäckstück sorgte für Alarm

Alarm-Bereitschaft am Hauptbahnhof in Gelsenkirchen am Donnerstagabend (9. Februar)! Die Bundespolizei sperrte das Gebäude plötzlich ab, auch der Bahnverkehr stand währenddessen still.

Gegen 19.15 Uhr kam die Entwarnung: Der Polizeieinsatz ist beendet.

Gelsenkirchen Hauptbahnhof abgesperrt – Grund war ein Gepäckstück

Gegenüber DER WESTEN bestätigte ein Sprecher der zuständigen Bundespolizei den Einsatz, erklärte, dass ein herrenloses Gepäckstück hinter der überraschenden Maßnahme steckte.

Entschärfer befanden sich am frühen Abend demnach bereits auf dem Weg zum Hauptbahnhof in Gelsenkirchen – sie sollen klären, ob der Koffer explosiv ist. War er offenbar nicht.

Es folgte schließlich die Meldung von Nationalexpress: „Der Polizeieinsatz im Bereich Gelsenkirchen Hbf ist beendet. In Kürze fahren die Züge wieder auf der geplanten Strecke mit allen geplanten Halten. In der Folge kann es noch zu teilweise hohen Verspätungen und ggf. zu Teilausfällen kommen. Bitte prüfen Sie Ihre Reiseverbindung kurz vor der Abfahrt des Zuges.“