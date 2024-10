Duisburg Hauptbahnhof: Passagiere wollen nur den Zug nehmen – was dann passiert, ist abartig

Eigentlich wollten sie nur den Zug nehmen – doch was dann am Duisburg Hauptbahnhof geschah, konnten drei Passagiere wohl selbst kaum fassen…

Die Aktion ist im wahrsten Sinne ekelhaft: Ein Mann und zwei Frauen wurden am Duisburg Hauptbahnhof aus einem fahrenden Zug beleidigt und mit Eiern beworfen!

Ekel-Alarm am Duisburg Hauptbahnhof

Der 24-Jährige und seine zwei weiblichen Begleitpersonen (22 49 Jahre alt) standen am Samstagabend (26. Oktober) um 17.15 Uhr im Duisburger Hauptbahnhof am Gleis. Dann geschah es: Ein Sonderzug mit einer Fürther-Fangruppe (Fahrstrecke Gelsenkirchen – Fürth) rauschte heran. Es fielen Beleidigungen, dazu flogen Eier!

Der 24-Jährige wurde hierbei am Bein verletzt. Die Bundespolizei leitete Ermittlungsverfahren wegen Volksverhetzung, Landfriedensbruch sowie gefährlicher Körperverletzung ein.

Polizei ermittelt wegen Vorfall am Duisburg Hauptbahnhof

Der 24-jährige syrische Staatsangehörige und seine Begleiterinnen wurden auf dem Bundespolizeirevier am Duisburger Hauptbahnhof vorstellig und gaben an, dass sie auf dem Bahnsteig zu Gleis 2 mit Flüssigkeiten und Eiern beworfen wurden. Zudem hatte die vorbeifahrende Personengruppe, die alle in schwarz-weiß-grüner Farbe gekleidet waren, lauthals „Scheiß Muslime“ aus dem Zug gerufen.

Die Bundespolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und die Sicherung relevanter Videoaufnahmen anberaumt. Ferner nahm die Bundespolizeiinspektion Düsseldorf mit den szenekundigen Beamten der Bundespolizeiinspektion Nürnberg Kontakt auf, um etwaige Tatverdächtige zuordnen zu können. Die Ermittlungen dauern an.

