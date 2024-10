Weihnachtsmarkt Duisburg: Große Trauer nach plötzlichem Todesfall – IHN werden alle vermissen

In etwas mehr als zwei Wochen ist es so weit: Die Weihnachtszeit wird mit der Öffnung der einzelnen Weihnachtsmärkte offiziell eingeläutet. Der Weihnachtsmarkt Duisburg wird am Donnerstag (14. November) um 11 Uhr seine Tore öffnen. Doch aus der Vorfreude ist für viele Beteiligte große Trauer geworden.

Denn laut „WAZ“ ist der Schausteller Ralf Reminder vor wenigen Tagen plötzlich verstorben. Er war eine echte Größe auf dem Weihnachtsmarkt Duisburg. Der Vorsitzende des Schaustellervereins war enorm beliebt – bei Kollegen und Kunden.

Weihnachtsmarkt Duisburg: Schausteller Ralf Reminder verstorben

Ob Weihnachtsmarkt oder Rummel, Reminder war immer da. Für den 66-Jährigen war die Schaustellerei nicht nur sein Beruf, sondern seine Leidenschaft. Und das von Tag eins, er ist mit der Schaustellerei aufgewachsen, wurde dort hineingeboren. Sämtliche Großevents wie Jahrmärkte, Weihnachtsmärkte und Co. hat er nicht nur organisiert, sondern teilweise von Grund auf aufgebaut.

Er arbeitete eng mit der Stadt Duisburg und dem städtischen Veranstalter Duisburg Kontor zusammen. Seinen jüngeren Kollegen stand er mit Rat und Tat zur Seite, auf Reminder war immer Verlass. „Wir kennen uns schon seit Jahrzehnten. Ich kann es nicht fassen“, sagt sein Geschäftspartner Walter Söhngen, mit dem Reminder die Firma „Reminder & Söhngen“ führte, gegenüber der „WAZ„.

„Für mich war Ralf immer ein Kraftwerk auf zwei Beinen. So jemanden wie ihn findet man selten in der Branche“, erklärte ein enger vertrauter Reminders. „Wir haben lieber anderen Freude gebracht. Selbst gefeiert haben wir selten“, erzählt Lebensgefährtin Judith Böttner.

Böttner führt Reminder-Erbe wohl fort

Trotz des plötzlichen Todes ihres Lebensgefährten ist Böttner momentan auf den Hansetagen in Wesel. „Wir sind Schausteller, es muss weitergehen“, so die Schaustellerin. Die Verträge müssen erfüllt werden und für Böttner ist klar, dass auch der Betrieb in Duisburg weiterlaufen wird.

Beim Weihnachtsmarkt Duisburg war Reminder mit seinen Imbissen nämlich auch immer mit dabei. „Das war sein Lieblingsmarkt. Er war eine Deko-Queen und mochte es, den Wagen zu dekorieren“, erinnert sich Böttner. Ab sofort wird der bekannte Schausteller also von oben auf „seinen Markt“ schauen, während Kunden und Kollegen nicht nur seine Arbeit fortführen, sondern wohl auch stets Reminder gedenken werden.