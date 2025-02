Deutsche Bahn in Essen und Dortmund: Strecke monatelang gesperrt! Pendler raufen sich die Haare

Derzeit häufen sich die Nachrichten über die Streiks von Verdi in Deutschland. Ob die Ruhrbahn in Essen und Mülheim (>>DER WESTEN berichtete) oder auch die Bogestra in Bochum und Gelsenkirchen (>>DER WESTEN berichtete) – die Streiks in NRW scheinen nicht aufzuhören. Nun kündigte sich eine weitere Streckensperrung an. Dieses Mal betrifft es Strecken der Deutschen Bahn.

Die Deutsche Bahn kündigte Sperrungen auf den Strecken zwischen Essen und Dortmund an. Zwei Monate lang müssen Reisende im Fernverkehr und Pendler bangen.

Deutsche Bahn: Streckensperrung zwischen Essen und Dortmund

Ab Freitag, dem 28. Februar, um 21 Uhr soll die zentrale Bahnstrecke der Deutschen Bahn zwischen Essen und Dortmund gesperrt werden. Planmäßig sollen die Sperrungen bis zum 25. April (ebenfalls 21 Uhr) andauern. Weitere Sperrungen soll es vom 5. September bis zum 31. Oktober geben. Grund für die Sperrungen seien Bauarbeiten.

Zwischen dem 28. Februar und dem 25. April müssen Fahrgäste der Deutschen Bahn mit umfangreichen Fahrplanänderungen, Umleitungen und Verzögerungen rechnen. Die Züge im Fernverkehr werden hauptsächlich zwischen Essen und Dortmund, Essen und Münster oder zwischen Köln bzw. Düsseldorf und Dortmund umgeleitet.

Die ICE-Verbindungen von Düsseldorf, Duisburg und Essen sollen mindestens stündlich abfahren und sich dabei um bis zu 20 Minuten verlängern. ICE-Direktverbindungen für den Düsseldorfer Flughafen entfallen weitgehend, es bestehen jedoch stündliche Umsteigeverbindungen via Duisburg Hbf. Auch die An- und Abfahrtszeiten verändern sich.

Diese Nahverkehrslinien sind von Streckensperrung betroffen

Auch im Nahverkehr entfallen einige Haltestellen der Züge der Deutschen Bahn. Der Bochumer Hauptbahnhof soll während der Bauarbeiten gar nicht ansteuerbar sein und im gesamten Bauzeitraum fahren Ersatzbusse sowohl zwischen Essen Hbf, Wattenscheid, Bochum Hbf und Dortmund Hbf als auch Essen Hbf, Wattenscheid, Bochum West, Bochum Hbf, und Witten Hbf.

Folgende Linien sind im Nahverkehr betroffen:

Die Züge der Linie RE 1 (RRX, NationalExpress) werden zwischen Dortmund Hbf und Essen Hbf mit einem Zusatzhalt in Herne umgeleitet. Haltausfälle gibt es in Bochum Hbf und Wattenscheid. Auf der Strecke zwischen Dortmund Hbf und Hamm (Westf.) Hbf wird nur der Halt in Kamen angefahren.

Auf der Linie RE 6 (RRX, NationalExpress) fallen die Haltestellen zwischen Essen Hbf und Dortmund Hbf aus. Die Züge aus Düsseldorf enden in Essen Hbf (ohne Halt in Mülheim (Ruhr) Hbf) und die Züge aus Minden enden in Dortmund Hbf.

Die Züge der Linie RE 11 (RRX, NationalExpress) entfallen zwischen Duisburg Hbf und Dortmund Hbf. Die Züge aus Düsseldorf enden in Oberhausen Hbf und die Züge aus Kassel-Wilhelmshöhe enden in Dortmund Hbf.

Die Linie RE 16 (VIAS) fällt zwischen Essen Hbf und Hagen Hbf aus

Die Linie RB 40 (DB Regio) fällt zwischen Essen Hbf und Witten Hbf aus

Die Züge der Linien RE 41 (DB Regio) und RB 46 (VIAS) entfallen zwischen Bochum West und Bochum Hbf

Die Linie RB 32 (DB Regio) fährt zwischen Duisburg Hbf und Gelsenkirchen Hbf planmäßig, ab Gelsenkirchen jedoch als S 2

Die Linie S 1 (DB Regio) fährt von montags bis freitags planmäßig zwischen Dortmund Hbf und Essen Hbf und am Wochenende fahren Ersatzbusse

Die Linie S 2 (DB Regio) verkehrt zwischen Essen Hbf und Dortmund Hbf planmäßig, allerdings ist ein Umstieg in Gelsenkirchen nötig

Das sind die geplanten Bauarbeiten

Zu den geplanten Baumaßnahmen zwischen dem 28. Februar und 25. April gehören neue Gleise zwischen Dortmund Hauptbahnhof und Dortmund-Lütgendortmund, neue Schienen zwischen Bochum Hauptbahnhof und Bochum-Wattenscheid, die Erweiterung eines Bahnsteigs für den RRX-Ausbau in Bochum sowie Weichenarbeiten am Essener Hauptbahnhof. Die Zeit der Bauarbeiten soll außerdem Kampfmittelsondierungen im Gleisbereich am Bahnhof Bochum-Wattenscheid genutzt werden.