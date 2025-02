Bochum & Gelsenkirchen: ÖPNV streikt – an diesem Tag bleibt alles stehen

Nach dem Streik ist vor dem nächsten Streik – so lautet jetzt zumindest im Ruhrgebiet das Motto. Nachdem Verdi in dieser Woche bis einschließlich Freitag (7. Februar) Warnstreiks im öffentlichen Dienst ankündigte (DER WESTEN berichtete), geht es in Bochum und Gelsenkirchen schon in der nächsten Woche in die Fortsetzung.

Denn schon am Montag (10. Februar) beteiligt sich auch die Verkehrsgesellschaft Bogestra am Streik-Geschehen. In Bochum und Gelsenkirchen werden Busse und Bahnen zum neuen Wochenstart für einen Tag stehen bleiben. Gäste brauchen hier einen Plan B.

Mehr Informationen in Kürze