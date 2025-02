Nächster Streikaufruf in NRW – jetzt macht nicht nur Verdi Ernst

Die Verdi ruft seit Mittwoch (5. Februar) zum Streik im öffentlichen Dienst auf. Bis Freitag (7. Februar) werden in vielen Städten in NRW Kitas, Sparkassen, Müllabfuhr und auch der Öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) bestreikt. Die essenziellen Betriebe könnten zwischenzeitlich dicht bleiben.

Doch nicht nur die Verdi kündigte Warnstreiks an. Am Freitag wird auch noch eine weitere Gewerkschaft in NRW für Einschränkungen sorgen.

Streiks in NRW: Verdi und GEW sorgen für Aufruhr

In Gladbeck, Herne, Bottrop, Köln und auch am Niederrhein – etwa in Mönchengladbach – ruft die Verdi in dieser Woche zu Streiks auf. Am Donnerstag (6. Februar) werden etwa die Sparkassen in Neuss und Mönchengladbach bestreikt, in letzterer Stadt auch der Busverkehr.

Mehr dazu hier: Streiks in NRW: Kitas, ÖPNV und Co. – jetzt macht Verdi Ernst

Nun gesellt sich in auch noch die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) dazu. Diese ruft am Freitag in Krefeld Lehrer und Erzieher zu einem Warnstreik am Rathaus auf. „Das Leben wird immer teurer und die Aufgaben und Belastungen werden immer größer. Wir erwarten von den Arbeitgebern ein zügiges und ernstzunehmendes Angebot, das die Leistungen der Kolleg*innen, darunter 240.000 Kita-Beschäftigte, endlich würdigt“, so die Vorsitzende der GEW NRW, Ayla Çelik.

+++ Grugapark in Essen bleibt zu – der Grund ist ernst +++

GEW in NRW: „Kein Signal ist auch ein Signal“

„Kein Signal für eine schnelle Einigung ist auch ein Signal“, kommentiert Çelik die seit Januar laufende Tarifrunde für den öffentlichen Dienst. „Wer qualifizierte Fachkräfte halten und gewinnen will, muss sie wertschätzen durch angemessene Bezahlung und durch gute Arbeitsbedingungen. Wertschätzung für Menschen, die jeden Tag einen unverzichtbaren Beitrag zum Funktionieren unserer Gesellschaft leisten, sieht anders aus!“

Mehr News:

Deren Unverzichtbarkeit will die GEW noch einmal unter Beweis stellen und ruft Lehrer und Erzieher sowie alle Gewerkschaftsmitglieder im Geltungsbereich zum Warnstreik vor dem Krefelder Rathaus auf. Danach geht es zur zweiten und dritten Runde am 17./18. Februar und 14.-16. März zurück an den Verhandlungstisch.