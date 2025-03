Hauptbahnhof Dortmund: Störung sorgt für großes Chaos – zahlreiche Ausfälle und Verspätungen

Rund um den Hauptbahnhof in Dortmund kommt es aktuell zu zahlreichen Zugausfällen und Verspätungen. Seit Sonntagmittag (16. März) meldet die Deutsche Bahn eine große Störung. Neben dem Fernverkehr ist auch der Regionalverkehr stark betroffen.

Die Züge der Linie RE1 verkehren mit Verspätungen, beim RE6 kommt es zu Teilausfällen zwischen Kamen und Dortmund Hbf und beim RE11 zwischen Dortmund und Hamm (Westfalen) Hbf. Hier alle Informationen und weitere Details zur Störung.

Hauptbahnhof Dortmund: Störung!

Seit Sonntagmittag (12.10 Uhr) besteht die Störung bereits. Grund für die Ausfälle und Verspätungen ist eine beschädigte Oberleitung auf der Strecke. Dort finden zum aktuellen Zeitpunkt Reparaturmaßnahmen statt. Bis die vollendet sind, wird es noch weiterhin zu Beeinträchtigungen rund um den Dortmunder Hauptbahnhof kommen.

Auch interessant: Müll-Streik in Dortmund: Frau platzt der Kragen – „Arbeitgebern vor die Tür legen“

Die Züge der Linie RE1 (RRX) verkehren normal, jedoch mit Verspätungen. Beim RE6 (RRX) halten die aus Minden (Westf) kommenden Züge bereits in Kamen. In Folge kommt es zu Teilausfällen zwischen Kamen und Dortmund Hbf. Bei der Linie RE11 (RRX) enden alle Züge aus Kassel-Wilhelmshöhe kommend in Hamm (Westf) Hbf. Folglich kommt es zu Teilausfällen zwischen Hamm und Dortmund.

Gerade erst hatte die Verdi den Nahverkehr bestreikt: Dortmund und Co.: Nächste Streik-Keule! Verdi legt Busse und Bahnen lahm

Auch bei den Linien S2, S5, RE4, RE 34, RE 57, RB 32, RB 43, RB 50, RB 51, RB 52, RB 53 sowie RB 59 kann es zu Verspätungen kommen. Weiterhin sind Ausfälle oder kurzfristige Änderungen im Zuglauf nicht ausgeschlossen.

Hauptbahnhof Dortmund: Störungsende unklar

Zwischen Kamen und Dortmund ist bereits ein Schienenersatzverkehr eingerichtet worden. Dort verkehren vier Busse zwischen den Hauptbahnhöfen. Für die Linie RE3 liegt derzeit allerdings noch kein Konzept vor, daher kann es hier kurzfristig zu Änderungen kommen. „Bitte achten Sie vermehrt auf die Informationen vor Ort und prüfen Sie den Zuglauf in der Onlinereiseauskunft“, heißt es auf „zuginfo.nrw“.

Mehr News:

Die Dauer der Beeinträchtigung ist laut der Deutschen Bahn noch unklar. Zurzeit wird ein voraussichtliches Ende um 20 Uhr anberaumt, das ist allerdings nicht gesetzt.