Gelsenkirchen sucht Spender für todkranken Giuseppe (7) – Ergebnis hat niemand kommen sehen

„Ich habe die Nachricht mit sehr viel Freude überbringen dürfen“, berichtet Semra Kelepir im Gespräch mit DER WESTEN. Sie hat die große Typisierungsaktion für den kleinen Giuseppe (7) in Gelsenkirchen hauptsächlich organisiert.

Die Anteilnahme war überwältigend (mehr dazu hier >>>). Das Ergebnis sprengt jedoch jede Vorstellungskraft. Denn nach der Typisierungsaktion wurde nicht nur ein genetischer Zwilling gefunden. „Tatsächlich gibt es sogar mehr als einen Treffer“, jubelt die ehrenamtliche Organisatorin der Typisierungsaktion. Im Gespräch mit DER WESTEN verrät Semra Kelepir, wie es jetzt für den an einer selten Leukämie leidenden Giuseppe weitergeht.

Gelsenkirchen: Spender für Giuseppe gefunden

So stehen zunächst umfangreiche Untersuchungen bei den potenziellen Spendern an, um das bestmögliche Match zu finden. Denn wegen Vorerkrankungen oder anderen gesundheitlichen Faktoren sind mögliche Spender in der Vergangenheit auch ausgeschieden. Auch ist es bereits vorgekommen, dass mancher kurz vor der Transplantation abgesprungen ist.

Dabei gebe es keine nennenswerten Risiken oder Einschränkungen für Spender, sagt Semra Kelepir. Sie hofft nun, dass die Transplantation Anfang bis Mitte April erfolgen kann: „Jetzt heißt es also: gemeinsam hoffen und beten.“

Für Giuseppe wurden gleich mehrere Spender gefunden! Foto: privat

Die Untersuchungen der möglichen Spender sollen dann drei Wochen vor dem Termin erfolgen, weil die Ergebnisse möglichst aktuell sein sollen.

So geht es Giuseppe

Die Familie habe durch die freudige Botschaft jedenfalls neue Hoffnung geschöpft. Und auch Giuseppe gehe es „den Umständen entsprechend gut, auch wenn er immer wieder erhöhtes Fieber hat“, berichtet die Ehrenamtliche.

Sie hofft nun inständig, dass das Leben von Giuseppe gerettet werden kann und dass sich außerdem noch viele Menschen bei der DKMS oder KMSZ registrieren, um anderen todkranken Kindern helfen zu können.