Kleiner Giuseppe (7) aus Gelsenkirchen krebsfrei – „Ein kleines Wunder“

Gelsenkirchen hat gehofft und gebangt. Monatelang haben die Menschen nach der niederschmetternden Leukämie-Diagnose im November 2024 mit dem kleinen Giuseppe (7) mitgefiebert.

Jetzt die erlösende Nachricht aus Gelsenkirchen: Giuseppe lebt wieder ohne Krebs. „Ein kleines Wunder“, fasst Semra Kelepir zusammen. Die Ehrenamtliche hatte die Typisierungsaktion Anfang des Jahres im Sportparadies Gelsenkirchen organisiert und ist bis heute mit der Familie des kleinen Kämpfers in Kontakt.

Giuseppe aus Gelsenkirchen wieder krebsfrei!

In den letzten Wochen hat Semra Kelepir die Menschen in Gelsenkirchen über alle Entwicklungen zu Giuseppe auf dem Laufenden gehalten. Über den Fund eines geeigneten Spenders, die Transplantation und seinen Kampf in der Isolation.

++ Gelsenkirchen will todkranken Giuseppe (7) retten – „Wir sind überwältigt“ ++

Rund einen Monat nach der Transplantation hat Giuseppe tatsächlich nur noch Spenderzellen und keine Krebszellen mehr im Blut! „Ich habe schon lange nicht mehr so viel Freude in seinem Gesicht gesehen“, berichtet sein Vater Salvatore Mancuso der „WAZ“ von dem Moment, als die Ärzte die freudige Nachricht mitteilten.

Giuseppe bei einem kleinen Ausflug nach draußen mit Mama Melanie und Papa Salvatore Mitte Mai. Foto: Salvatore Mancuso

„Nach allem, was er und seine Familie durchgemacht haben, ist das ein riesiger Lichtblick“, teilte Semra Kelepir ihre Freude und die Dankbarkeit der Familie in eine Gruppe bei Facebook hinein.

++ Dirk will einmal beim Schalke-Training zusehen – er wird nie wieder zurückkehren ++

Wir sind zutiefst dankbar

Die Freude in dem sozialen Netzwerk ist riesig. „Wahnsinn! Jetzt schon die schönste Nachricht des Jahres! Es gibt nicht genug Worte, um auszudrücken, wie dankbar wir dem Spender sind! Giuseppe und Spender: Ihr seid wahre Helden!“, jubelt dort eine Frau. „Das ist das Schönste, was es gibt. Ich hab Gänsehaut“, ergänzt eine andere.

Mehr Themen:

Doch klar ist auch: Giuseppe ist nach der Transplantation noch sehr schwach. „Natürlich bleibt das erste Jahr nach der Transplantation kritisch, aber heute ist ein Tag der Hoffnung, der Dankbarkeit und der Freude“, so Semra Kelepir und versprüht großen Optimismus: „Für nächstes Jahr ist schon eine große Feier geplant – wenn dieses wichtige Jahr überstanden ist, wird das ‚Leben‘ gefeiert!“