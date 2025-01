Gelsenkirchen bangt um kleinen Giuseppe (7) – Schalke-Legende mit wichtiger Botschaft

Er ist gerade einmal sieben Jahre alt und kämpft schon um sein Leben. Der kleine Giuseppe aus Gelsenkirchen war ein Energiebündel, bis ihn plötzlich eine Krankheit außer Gefecht setzte. Im November dann die niederschmetternde Diagnose: Leukämie.

Um den aggressiven Blutkrebs zu bekämpfen, ist der Siebenjährige dringend auf eine Stammzellenspende angewiesen. Doch bislang konnte kein passender Spender gefunden werden. Deshalb initiierte Giuseppes Papa Salvatore am Sonntag (19. Januar) eine Typisierungsaktion im Sport-Paradies Gelsenkirchen. Das Ergebnis sollte Giuseppes Eltern überwältigen (mehr dazu hier >>>). Auch Schalke-Legende Mike Büskens ist begeistert und startet direkt den nächsten Aufruf.

Gelsenkirchen will Giuseppe retten

Mehr als 2.500 Menschen haben sich am Sonntag auf den Weg gemacht, um sich bei der Knochenmarkspenderzentrale (KMSZ) der Uniklinik Düsseldorf zu registrieren. Sie alle wollen nur eines: dass Giuseppe weiterleben kann. Ob der passende Spender dabei war, müssen nun die Labor-Ergebnisse zeigen.

Auch Mike Büskens fiebert mit. Die Schalker Legende traf die Familie am Tag nach der Typisierungs-Aktion auf ein Eis in Gelsenkirchen und zeigte sich begeistert von der Welle der Unterstützung für Giuseppe. So registrierten sich nicht nur eine große Anzahl von Menschen. Es kamen darüber hinaus auch noch rund 5.500 Euro an Spendengeldern zusammen.

„Was für ein geiles Zeichen von Euch. Auch im Namen der Eltern möchte ich mich bei allen Beteiligten bedanken!“, freute sich Mike Büskens über die Teilnahme der Gelsenkirchener.

Die Schalker Vereinslegende erinnerte in diesem Zusammenhang an den Uefa-Cup-Sieg der „Eurofighter“ vor 28 Jahren. „Aber GE hat einen noch viel größeren Kämpfer!“, zog Büskens den Hut vor dem tapferen Giuseppe.

Mike Büskens mit wichtiger Botschaft

Und an alle, die es am Sonntag nicht geschafft haben, hat der „Eurofighter“ eine wichtige Bitte: „Dann könnt ihr euch trotzdem noch bei der DKMS oder KMSZ registrieren lassen und dadurch vielleicht Leben retten“.

Und auch in Richtung des erkrankten Jungen aus Gelsenkirchen hat Mike Büskens eine klare Botschaft: „Forza Giuseppe, gib der Leukämie einen kräftigen Tritt in den Hintern!“