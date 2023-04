Gelsenkirchen: Feuer-Inferno in Hochhaus ++ mehrere Verletzte

Feueralarm am frühen Morgen! In Gelsenkirchen steht am Mittwoch, den 26. April, ein Haus im Stadtteil Beckhausen in Brand. Die Flammen züngeln aus einer Wohnung im Erdgeschoss.

+++ Ruhrgebiet: Riesen-Razzia ++ SEK stürmt Wohnungen ++ Es hagelt Festnahmen +++

Bilder zeigen das dramatische Ausmaß des Feuers. Gegenüber DER WESTEN vermeldet ein Sprecher der Feuerwehr Gelsenkirchen, dass es vier Verletzte gibt.

Gelsenkirchen: Brand in Mehrfamilienhaus

Seit 4.00 Uhr läuft der Einsatz am Stegemannsweg in Gelsenkirchen-Beckhausen. Die gesamte Feuerwehr inklusive der Freiwilligen Feuerwehr muss anrücken. Auch um 7.00 Uhr ist die Feuerwehr noch mit zahlreichen Kräften vor Ort. Grund ist ein Wohnungsbrand im Erdgeschoss eines achtstöckigen Wohnhauses.

Wohnungsbrand in Gelsenkirchen! Foto: Wtvnews / Justin Brosch

Insgesamt 15 Personen mussten evakuiert werden, so ein Feuerwehrsprecher gegenüber DER WESTEN. Sie werden zurzeit noch vor Ort betreut. Vier weitere Bewohner erlitten eine Rauchgasvergiftung und mussten ins Krankenhaus begleitet werden.

Mehr Meldungen aus der Region:

Stegemannsweg gesperrt

Das Gebäude am Stegemannsweg ist geräumt, die Straße gesperrt. Wie lange der Einsatz noch andauern wird, kann die Feuerwehr aktuell noch nicht abschätzen.