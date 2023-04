Gelsenkirchen: Männer wollen Auto kaufen – sie ahnen nicht, mit wem sie es zu tun haben

Dramatische Szenen am Montag (24. April) in Gelsenkirchen. Ein junger Mann (20) und sein Vater (43) wollten am Nachmittag Nägel mit Köpfen machen. Ein neues Auto sollte her. Die beiden Gelsenkirchener hatten einen Audi im Auge, der in Bismarck stehen sollte.

Beide machten sich mit ihrem Auto auf den Weg zum vereinbarten Treffpunkt in die Sauerlandstraße. Sie ahnten nicht, auf wen sie sich da eingelassen hatten.

Gelsenkirchen: Hinterhalt beim Autokauf

Gegen 15.30 Uhr erreichten Vater und Sohn die Adresse in Gelsenkirchen. Wenig später erschienen zwei Autos, aus denen mehrere Männer ausstiegen. Schnell wurde klar, dass es sich nicht um eine Verkaufssituation handelt.

Stattdessen zückte einer der Männer ein Teppichmesser und hielt es den beiden Gelsenkirchenern unter die Nase. Er forderte die vereinbarte Summe für das Auto. Aus Sorge um sein Leben gab der 20-Jährige der Gruppe einen vierstelligen Betrag – ohne Gegenleistung. Zu allem Überfluss zerstachen die Männer die Reifen des Autos, mit dem der junge Mann und sein Vater angereist waren. Danach ergriffen die Männer mit ihren Autos in Richtung der Parallelstraße / Alfred-Zingler-Straße die Flucht.

Polizei Gelsenkirchen bittet um Hilfe

Bei einem der beiden Fluchtautos handelt es sich nach Angaben der Opfer um einen silbernen Mercedes C-Klasse, bei dem anderen um einen grauen Audi A6, der an der linken vorderen Stoßstange beschädigt war. Beide Fahrzeuge hatten bulgarische Kennzeichen.

Zu den Tatverdächtigen gibt es wenige Beschreibungen. Einer soll eine schwarze Kappe, eine schwarze Weste und einen schwarzen Pullover getragen haben. Ein anderer sei etwa 1,70 Meter groß und korpulent gewesen und habe ebenfalls eine Kappe getragen. Du hast etwas Auffälliges zur Tatzeit in der Sauerlandstraße gesehen oder kannst Angaben zu den Verdächtigen machen? Dann melde dich bitte bei der Polizei Gelsenkirchen unter den Nummern 0209 365 8112 oder 0209 365 8240.