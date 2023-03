Gelsenkirchen: Fahrplan umgekrempelt! Zahlreiche Pendler stehen vor großem Problem

Pendler in Gelsenkirchen brauchen jetzt ganz starke Nerven: Wegen einer Brückenerneuerung wird der Fahrplan umgekrempelt. Du musst mit Einschränkungen rechnen.

Schlechte Nachrichten für Pendler aus Gelsenkirchen: Vom 17. bis 31. März fahren auf der Strecke des RE 2 und des RE42 in den Nächten Busse statt Bahnen zwischen Haltern am See und Gelsenkirchen. Das gab die Deutsche Bahn auf ihrer Webseite bekannt.

Gelsenkirchen: Bauarbeiten an Autobahn sind schuld für Einschränkungen

Wegen des sechsspurigen Ausbaus der Autobahn A43 durch die Autobahn GmbH sind Arbeiten an verschiedenen Eisenbahnbrücken der A42 und der A43 erforderlich. Experten führen Kabel- und Oberleitungsarbeiten sowie Kampfmittelsondierungen durch.

+++Gelsenkirchen: Spielplatz wird überwacht – dahinter steckt ein trauriger Grund+++

Deswegen wird die Bahnstrecke zwischen Haltern am See beziehungsweise Recklinghausen und Gelsenkirchen von Freitag, 17. März, bis Freitag, 31. März, jeweils abends zwischen 20.45 Uhr und 4.45 Uhr gesperrt.

Gelsenkirchen: HIER findest du die Fahrplan-Änderung

Während der Zeit der Sperrung wird der RE42 zwischen Gelsenkirchen und Haltern am See und der RE2 zwischen Gelsenkirchen und Recklinghausen Hauptbahnhof durch Busse ersetzt.

Mehr Themen und Nachrichten auf unserem Portal findest du hier:

Die Fahrplanänderungen findest du in den Online-Auskunftssystemen der Deutschen Bahn. Sie werden dir auch über Aushänge an den Bahnsteigen bekannt gegeben. Informationen findest du auch unter bauinfos.deutschebahn.com/nrw, über die App „DB Bauarbeiten“ sowie unter zuginfo.nrw.

Nicht nur Bahn-Reisende müssen derzeit starke Nerven haben. Auch für Flug-Passagiere der beiden NRW-Airports Düsseldorf und Köln/Bonn kommt es am Freitag (17. März) ganz Dicke. Sie müssen mit Ausfällen und Verspätungen rechnen. Alles, was du dazu wissen musst, liest du hier.