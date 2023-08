Gelsenkirchen: Messer-Attacke ++ Opfer in Lebensgefahr ++ Essener (28) auf der Flucht

Sie hatten eigentlich in der Nacht von Samstag (19. August) auf Sonntag gemeinsam einen Geburtstag in Gelsenkirchen feiern wollen. Doch zum Feiern war danach niemandem der Beteiligten mehr Zumute.

Denn gegen 1.41 Uhr in der Nacht brach ein Streit zwischen einer Frau (55) und einem Mann (44) in einer Wohnung im Stadtteil Rotthausen aus. Ein Essener (28) soll sich eingemischt, ein Messer gezückt und damit den 44-Jährigen attackiert haben. Dabei erlitt das Opfer nach Angaben der Polizei Gelsenkirchen lebensgefährliche Verletzungen. Jetzt fahndet die Polizei nach dem geflüchteten Essener.

Gelsenkirchen: Hubschrauber-Einsatz nach Messer-Attacke

Als die ersten Einsatzkräfte der Polizei Gelsenkirchen am Tatort in der Windorfstraße eintrafen, leisteten sie sofort Erste Hilfe und versuchten die Blutung zu stoppen. Anschließend übernahmen Rettungskräfte die Erstversorgung und brachten den lebensgefährlich verletzten Mann ins Krankenhaus.

Derweil fahndete die Polizei bereits nach dem mutmaßlichen Täter. Die 55-jährige Frau gab an, dass der Essener sich plötzlich ein Küchenmesser geschnappt habe und damit auf den Mann eingestochen habe. Danach habe sich der 28-Jährige aus dem Staub gemacht. Bei der Suche nach dem Mann setzte die Polizei unter anderem einen Hubschrauber ein, der in der Nacht über Rotthausen kreiste – doch ohne Erfolg. Von dem Essener fehlt bislang jede Spur.

Mordkommission ermittelt

Die Polizei hat nun eine Mordkommission eingerichtet, um den Fall aufzuklären. Über die Hintergründe des Streits und die Beziehung der beteiligten Personen ist bislang nichts bekannt.

Die Ermittler sicherten am Einsatzort Spuren und konnten auch die Tatwaffe sicherstellen. Der Tatverdächtige wird nun mit einem Haftbefehl gesucht. Die Ermittlungen in dem Fall dauern an.