Gelsenkirchen legt traurige Zahlen offen – es geht um ein ernstes Problem

In Gelsenkirchen ist es ein ganz spezielles Thema, ein Schatten, der über vielen Leben hängt. In einer aktuellen Befragung, an der fast 2.400 Personen teilgenommen haben, offenbart sich jetzt ein erschütterndes Bild.

Genau deswegen meldet sich die NRW-Stadt nun selbst zu Wort.

Gelsenkirchen: Stadt veröffentlicht Studie – Einsamkeits-Rate ist hoch

Sie soll laut einer Studie so schädlich sein wie der Konsum von 15 Zigaretten am Tag – die Rede ist Einsamkeit. Ein Gefühl, das in einer Welt voller Möglichkeiten und ständigem Austausch eigentlich ein groteskes Phänomen ist. Aber trotzdem ist es da – und es betrifft immer mehr junge Menschen.

In der Schalke-Stadt fühlen sich, wie die Stadt auf Facebook offenbarte, „fast die Hälfte der Gelsenkirchenerinnen und Gelsenkirchener unter 30 Jahren moderat einsam oder einsam, bei den 50- bis 80-Jährigen sind es maximal ein Viertel.“

Was besonders schmerzlich auffällt, ist der Zusammenhang mit dem Einkommen. Fast die Hälfte der Menschen mit geringem Einkommen fühlt sich einsam – im Vergleich zu nur 14 Prozent der Wohlhabenden in der NRW-Stadt. Und noch erschütternder: Menschen mit Migrationshintergrund leiden in Gelsenkirchen deutlich häufiger unter dieser Isolation. Ein ständiger Begleiter, der nicht nur das Herz, sondern auch die Seele belastet.

Gelsenkirchen will helfen: HIER eine Auflistung von Angebots-Möglichkeiten

Die Stadt Gelsenkirchen ist sich dieses Problems bewusst und bietet verschiedene Hilfsangebote an. Denn jeder Mensch verdient es, sich verbunden zu fühlen, in einer Gemeinschaft zu leben und vor allem zu wissen: Man ist nicht alleine.

So gibt es auch in NRW zahlreiche Angebote, die gegen Einsamkeit helfen und als erste Anlaufstellen dienen können:

Telefonseelsorge: 116 123 oder 0800 1110111 oder 0800 1110222

Nummer gegen Kummer – für Kinder und Jugendliche: 116 111

Nummer gegen Kummer – für Eltern: 0800 111 0 550

Muslimisches SeelsorgeTelefon – verschiedene Sprachen: 030 443 50 98 21

Studentische TelefonSeelsorge – für Studierende und junge Menschen: 040 411 70 411

HIER findest du weitere zahlreichen Angebote für Gelsenkirchen.

Eins ist klar: Niemand sollte einsam sein – die Initiative der Stadt ist daher ein guter Schritt, um dieses Tabuthema mehr und mehr in der Gesellschaft zu etablieren.