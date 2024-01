Gelsenkirchen: Frau macht traurige Entdeckung mitten auf der Straße – „Oh mein Gott“

Es sind Fotos wie dieses, die uns daran zweifeln lassen, dass in Gelsenkirchen alles rund läuft. Während in vielen Städten Deutschlands nach der Silvesternacht von Müllbergen berichtet wurde, welche Feierwütige zum Neujahrstag hinterlassen haben, so scheint eine ähnliche Thematik in Gelsenkirchen kein temporäres Problem zu sein.

Eine Frau aus Gelsenkirchen veröffentlicht das Foto einer Entdeckung, die in Gelsenkirchen gemacht wurde. Schön ist anders.

Traurige Entdeckung in Gelsenkirchen

In einer Gelsenkirchener Facebook-Gruppe wurde ein Foto veröffentlicht, das einen großen Müllhaufen zeigt, der neben Müllcontainern auf dem Boden verteilt ist. Von Kleidung über Tüten bis hin zu Kartons ist hier alles dabei. Aufgenommen wurde das Foto am Dienstag (2. Januar) am Consol-Park, gegenüber der Einzelhändler Netto und Kik. Doch scheinbar war das kein Zufallsfund.

Denn zu allem Überdruss ist es nicht das erste Mal, dass an dieser Stelle Müll auf dem Gehweg herumliegt. „Es ist aber wirklich ein Dauerzustand, ein, zwei Tage ist es sauber, danach ist es wieder voll gelagert“, berichtet die Gelsenkirchenerin, die das Bild veröffentlicht hat. Aus dem Jahr 2022 hat sie sogar ein ähnliches Foto, das nahezu identisch aussieht. Hat sich wirklich seitdem nichts getan? Die Kommentare unter dem Facebook-Post sind eindeutig.

Es ist kein besonders schöner Anblick, der sich an einem Müllcontainer am Consol-Park in Gelsenkirchen bietet. Foto: Privat

Gelsenkirchen: „Die Container werden viel zu wenig geleert“

„Oh mein Gott“, ist die erste Reaktion, die einer Frau beim Anblick des Bildes entweicht. Andere Gelsenkirchener sind weniger überrascht. Scheinbar handelt es sich hierbei um nichts Neues, sondern um ein altbekanntes Problem. „Die Container werden viel zu wenig geleert. Da kann man von dem einen zum anderen fahren. Alle voll bis oben hin“, schreibt ein User, der diese Problematik wohl schon langsam leid ist. Viele stimmen dabei zu.

Ein weiteres Problem sind scheinbar außerdem die Bürger, die den Müll nach etwas Brauchbarem durchsuchen. „Wenn man es ordentlich daneben legt, kommt ein anderer, der alle Tüte aufreißt, um zu schauen was drinnen ist, und zack sieht es genauso aus“, berichtet eine Gelsenkirchenerin und erntet viel Zuspruch.

Dass sich dieses Problem bald bessern wird, damit rechnen die wenigsten. Scheinbar sieht es an vielen Stellen in Gelsenkirchen ähnlich aus. Ein Gelsenkirchener hofft jedoch, dass sich vielleicht etwas ändern wird: „Wir haben im Sommer die EM hier in Gelsenkirchen…was für ein Bild der Stadt geben wir an die Außenwelt ab?“, fragt er sich.