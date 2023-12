Gelsenkirchen: Brutale Gewalt vor Silvester ++ Opfer niedergestochen ++ Polizei jagt SIE

Erschreckender Gewaltakt am späten Samstagabend (30. Dezember) in Gelsenkirchen. Ärzte eines Gelsenkirchener Krankenhauses alarmierten gegen 22.18 Uhr die Polizei, nachdem ein Mann (21) mit lebensgefährlichen Verletzungen in die Notfallambulanz gebracht worden war.

Ein Mann (26) hatte den blutüberströmten 21-Jährigen in der Neustadt aufgelesen. Seinen Angaben zufolge seien vier bis fünf Männer über das Opfer hergefallen. Plötzlich zückte einer von ihnen eine Waffe und stach zu!

Gelsenkirchen: Mann niedergestochen! Not-OP

Was geschah am Samstagabend in der Josefstraße in Gelsenkirchen? Nach Angaben des Zeugen seien die Tatverdächtigen aus einem Café gekommen. Aus bisher unbekannter Ursache kam es plötzlich zum Streit mit dem 21-Jährigen. Nachdem einer der Angreifer mehrfach auf das Opfer eingestochen hatte, rannte die Gruppe davon.

Die Männer stiegen in zwei Autos und flohen vom Tatort. Seitdem fehlt von den Unbekannten jede Spur. Zurück blieb das lebensgefährlich verletzte Opfer, das in der Klinik sofort notoperiert wurde. Die Ärzte konnten mittlerweile Entwarnung geben. Der Mann ohne festen Wohnsitz sei nach der OP außer Lebensgefahr.

Mordkommission ermittelt

Nun hat die Polizei Gelsenkirchen eine Mordkommission unter der Leitung der Staatsanwaltschaft Essen. Die Ermittler fahnden jetzt nach den Tatverdächtigen. Der Zeuge konnte einen der Angreifer folgendermaßen beschreiben:

etwa 28 bis 30 Jahre alt

1,80 Meter bis 1,85 Meter groß

dunkle, lockige Haare

Zum Zeitpunkt der Tat trug der Mann dunkle Kleidung.

Du hast du die Tat in der Josefstraße gesehen, etwas Auffälliges zur Tatzeit in der Gelsenkirchener Neustadt beobachtet oder hast Informationen zu den Tatverdächtigen? Dann melde dich bitte bei der Polizei Gelsenkirchen unter der Nummern 0209 365 7112 oder 0209 365 8240.