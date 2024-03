Gelsenkirchen: Mann wird von Jugendlichen brutal niedergestochen – Polizei jagt SIE

Eine zunächst harmlose Situation artete am Freitagnachmittag (15. März) in einer blutigen Attacke aus. Die Begegnung mit einer Jugendgruppe am Busbahnhof in Gelsenkirchen wurde zu einem traumatischen und sehr schmerzhaften Erlebnis für einen 62-Jährigen.

Auf dem Weg nach Hause wollte der Mann gerade in den Bus in Gelsenkirchen einsteigen. Zwischen ihm und dem Bus befanden sich jedoch Jugendliche. Nach einem kurzen Wortwechsel zückte einer von ihnen plötzlich ein Messer.

Gelsenkirchen: Jugendliche stechen plötzlich zu

Laut Aussage des Mannes befand sich der Gelsenkirchner gegen 16.16 Uhr am Bahnsteig des Busbahnhofes. Als er die Jugendlichen gebeten habe, ihm den Weg freizumachen, damit er vorbeigehen könne, sei es zu der Attacke gekommen. Ein Jugendlicher habe ein Messer gezogen und dem Mann einen Stich verpasst.

Das Opfer schleppte sich mit der Stichwunde noch in den Bus und fuhr unter Schock stehend nach Hause. Dort angekommen wählte er den Notruf. Als die Polizei sein Zuhause erreichte, versorgten die Beamten die Wunde notdürftig. Anschließend brachte ein Rettungswagen den schwer verletzten 62-Jährigen in ein Krankenhaus.

Die Polizei Gelsenkirchen leitete umgehend eine Fahndung nach den möglichen Tatverdächtigen ein und sicherte umfangreiche Spuren. Noch immer dauern die Ermittlungen an und die Beamten sind für jeden hilfreichen Hinweis dankbar. Wer die Tat beobachtet hat und/ oder etwas zu den mutmaßlichen Tätern sagen kann, wird gebeten, sich zu melden. Ansprechpartner sind das zuständige Kriminalkommissariat unter der Telefonnummer 0209 365 7510 oder die Kriminalwache unter 0209 365 8240.