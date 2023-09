Gelsenkirchen: Weitere Kette gibt Laden auf – wer folgt nun?

Damit, dass diese Filiale ihre Türen schließt, hätte in Gelsenkirchen-Buer keiner gerechnet. Dem Eigentümer bereitet die plötzliche Geschäftsaufgabe jedoch zunächst keine Sorgen.

Fliegender Wechsel im Lindenkarree in Gelsenkirchen. Bereits seit einigen Monaten ist klar, dass die Gerry-Weber-Filiale dort Ende September 2023 schließen wird. Doch das soll’s noch nicht gewesen sein. Eine weitere Kette kündigt nun an, seine Türen im Lindenkarree langfristig zu schließen.

Gelsenkirchen: Nach Sortimentsanpassung, folgt die Schließung

Bereits am 16. September gibt eine weitere Filiale den Lindenkarree-Standort in Gelsenkirchen-Buer auf. Die Rede ist von der Non-Food-Kette Tedi, auf die Besucher schon bald an der Hochstraße 40-44 verzichten müssen.

+++ Gelsenkirchen wird aufgehübscht – HIER soll bald alles anders sein +++

Im Jahr 2017, vor gut sechs Jahren, kauft Tedi die dort vertretende Filiale der niederländischen Kette Xenos auf und führt den Standort weiter. Eigentlich ist Tedi für Käufer in puncto Deko- und Bastelartikel, sowie Haushalts- und Drogerieprodukte, die erste Anlaufstelle. Die Filiale entscheidet sich allerdings zuletzt für eine Sortimentsänderung: Ausschließlich günstige Oberbekleidung sollte zum Verkauf angeboten werden.

Lange Leerstehen wird das Ladenlokal nicht

Die Entscheidung den Mietvertrag zu kündigen, kommt für die Lindenkarree-Eigentümer-Gesellschaft laut Angaben der „WAZ“ mehr als überraschend. Insbesondere, da die Non-Food Kette Tedi seit 2017 den Standort dort vertritt und den Mietvertag stets verlängert hatte. Doch Sorge, dass die Räumlichkeiten im Lindenkarree lange leer stehen könnten, hat die betroffene Eigentümer-Gesellschaft nicht. „Wir haben bereits Anschluss-Mietverträge in Vorbereitung sowohl für das Gerry-Weber- als auch für das Tedi-Ladenlokal“, teilt ein Sprecher der „WAZ“ mit. Den Nachfolger will er jedoch noch nicht bekannt geben.

Weitere Themen:

Fest steht: Das Lindenkarree ist nach wie vor eine gefragte Lage für die Geschäftswelt.

Weitere Informationen darüber, ob der Nachmieter der Tedi-Filiale weiterhin Einzelhandel betreiben wird, oder, ob es zu einem Nutzungswandel kommt, kannst du hier bei der „WAZ“ nachlesen.