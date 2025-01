Gelsenkirchen: Wieder Laden-Aus in Buer? Anwohner haben bitteren Verdacht

Derzeit macht ein trauriges Gerücht die Runde in Gelsenkirchen. Die Rede ist von einem weiteren Laden-Aus in Buer und das ausgerechnet in der Fußgängerzone. Kein Wunder, dass viele Bürger aus dem Stadtteil schockiert auf diese Nachricht reagieren.

Viele wundern sich schon lange nicht mehr über die zahlreichen Leerstände. Doch dass jetzt ausgerechnet Douglas verschwinden soll, überrascht dann doch. Schließlich sei das Geschäft an der Hochstraße immer gut besucht, heißt es in einer Gelsenkirchener Facebook-Gruppe, in der ausschließlich Nutzer aus Buer zusammenkommen, um über Themen zu sprechen, die ihren Stadtteil betreffen. Sie fragen sich, was an diesem Gerücht nun dran ist.

Gelsenkirchener in Sorge um Douglas-Filiale

In der Gruppe stellt ein Nutzer die Frage nach der möglichen Schließung des Standortes an der Hochstraße 13. Daraufhin reagieren sogleich mehrere Nutzer mit Bedauern, Verwunderung oder auch Verwirrung. So will es eine Nutzerin direkt von einer Verkäuferin erfahren haben. Nach der Schließung des Standortes an der Bahnhofstraße vor fünf Jahren machen sich die Kunden nun verständlicherweise Sorgen, dass auch das Geschäft in der Fußgängerzone von Buer schließen könnte.

Online steht, der Standort an der Hochstraße 13 in 45894 Gelsenkirchen hätte allerdings geöffnet. Doch die verschlossenen Türen (Stand 18. Januar) sagen etwas anderes. Und auch in der Facebook-Gruppe wird auf einen vermuteten Umbau hingewiesen. Doch was stimmt denn jetzt?

Gelsenkirchener können aufatmen

Auf Anfrage von DER WESTEN wollte sich Douglas nicht zu dem vermeintlichen Filial-Aus äußern und das aufgekommene Gerücht ausräumen. Denn laut der „WAZ“ soll die Filiale überhaupt nicht geschlossen werden. Vielmehr hatten die Bürger recht, die auf andauernde Renovierungsarbeiten hingewiesen hatten.

So solle das Geschäft im Frühjahr 2025 umgebaut werden, hieß es noch im Sommer 2024. Dabei geht es der Beleuchtung, den Böden und dem Eingangsbereich an den Kragen. Auch bei der Präsentation der Produkte wolle man neue Wege gehen. Die Filiale bleibe während der Umbaumaßnahmen für einige Wochen geschlossen. Genauere Informationen hatte die „WAZ“ zu diesem Zeitpunkt allerdings nicht.

Zu weiteren geplanten und vollendeten Maßnahmen in der Fußgängerzone von Buer kannst du dich bei der „WAZ“ informieren.